Nu toți artiștii care sunt la pensie o duc rău, unii dintre ei declară că ar putea să se susțină cu ajutorul acelor bani. Care este pensia pe care o are Mioara Velicu, după 60 de ani de carieră: „Vreau să mănânc pensia statului”. De ce nu renunță la concerte.

Mioara Velicu este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din România, iar anul acesta a împlinit 61 de ani de carieră. În tot acest timp, artista și-a construit un repertoriu bogat, ajungând o emblemă a cântecului popular moldovenesc.

Mioara Velicu a debutat în lumea artistică în anul 1963, pe când avea 19 ani. La numai un an după a devenit solistă a ansamblului folcloric ”Rapsodia Dunării” din Galați, după care și-a continuat cariera în cadrul orchestrei ”Trandafir de la Moldova” din Bârlad.

Între 1980 si 1996, a activat în ansamblul ”Ciocarlia” al ministerului de Interne din București. De circa 30 de ani, Mioara Velicu a ieșit la pensie, însă a continuat să meargă la spectacole și alte cântări.

În anul 1996, Mioara Velicu și-a încheiat activitatea la ansamblul ”Ciocarlia” din București și a ieșit la pensie. Astfel, interpreta de muzică populară încasează lunar suma de 4000 de lei, bani care, după cum spune chiar ea, i-ar putea acoperi toate cheltuielile.

”Din 1996 am ieșit la pensie și vreau să mănânc pensia statului până… am o pensie bună, am 4.000 lei, îmi ajung, aș putea să stau acasă, să-mi plătesc dările, dar dacă pot să cânt de ce să nu câștig? De ce să nu-mi ajut copiii? Văd și viața altfel plimbându-mă la spectacole”, a spus Mioara Velicu, în emisiunea Rețeau de idoli de la TVR 1.