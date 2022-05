Scandal uriaș în muzica populară. Mioara Velicu îl desființează pe Gheorghe Turda

Gheorghe Turda și Mioara Velicu își aduc acuzații dure, după ce artista a spus că s-a pensionat mai devreme, din cauza solistului. Mioara Velicu a fost această declarație în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, iar Gherghe Turda a răbufnit auzind spusele interpretei de muzică populară.

Mioara Velicu a povestit că a avut mereu o relație mai tensionată cu Gheorghe Turda. De fapt, întreaga poveste a început încă din perioada în care acesta făcea parte din Ansamblul „Ciocârlia”.

Interpreta de muzică populară a fost întrebată de Denise Rifai dacă Gheorghe Turda a fost motivul pentru care s-a pensionat mai devreme. Mioara Velicu nu a ezitat să răspundă și a spus următoarele:

„Pentru el au contat foarte mult gradele, voia să îi spunem dl. colonel. (…) Este un subiect despre care nu aș vrea să vorbesc, pentru că niciodată nu am făcut, altfel făceam telenovelă la televizor. Nu am vrut să pomenesc de lucrul ăsta.(…) Nu am mai putut rezista să stau acolo, deși el acum a spus că eu m-am dus și m-am rugat de el să mă angajeze din nou.

Nu aș fi făcut sub nicio formă acest lucru, este o minciună de-a lui. (…) Mă adusese într-o stare ca să plec eu, fără să îmi spună: pleacă! Am ajuns într-o stare foarte gravă și noroc de bărbatul meu, care tot timpul mi-a dat o liniște sufletească. Am mers la Ansamblul „Burnasul”, la Liviu Vasilică, și mi-a fost foarte bine, de acolo am ieșit la pensie.”, a declarat Mioara Velicu, în emisiunea amintită.