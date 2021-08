Pensia jenantă pe care o ia Rică Răducanu. Câți bani câștigă fostul portar al României

Rică Răducanu ia o pensie extrem de mică. Celebrul fost sportiv are la dispoziție o sumă mică pentru a-și duce traiul zi de zi. Cei care îl iubesc pe acesta și și-l amintesc cu drag au fost șocați când au aflat care este pensia sa.

Fostul mare portar al echipei Rapid este negru de supărare din cauza sumei lunare foarte mici primite din partea statului. Acesta a ajuns la vârsta de 75 de ani, iar în loc să-și trăiască bătrânețea în liniște este plin de griji din cauza banilor care niciodată pare că nu ajung.

Rică Răducanu a fost transparent și a povestit fanilor cu ce pensie mică trebuie să se descurce lună de lună. Din păcate, bărbatul are probleme de sănătate, iar acum este cu atât mai greu să dea banii pe medicamentele care sunt scumpe.

Rică Răducanu spune cu supărare că primește din partea statului doar 1.800 de lei, după 50 de ani de muncă și după toate reușitele aduse în sportul preferat al românilor – fotbalul.

„Sunt bine acum, sunt sănătos! Mă duc pe la Casa de Pensii că am treabă. Sunt supărat că după 50 de ani de muncă am 1.800 de lei pensie pe lună. M-am bucurat în tinerețe că nu trebuia să merg la serviciu, ci pe stadion, să joc fotbal cu ceilalți colegi de echipă și uite așa mi-a trecut tot timpul ăsta.

Nici eu nu mai sunt ce am fost, am ajuns un pinguin! Mă dor toate oasele chiar și genunchii. Înainte mai făceam sport, mai mergeam la câte o saună acum nimic. Mie îmi place altfel, să merg, să văd lumea asta, așa am fost o viață întreagă. Acum s-au schimbat vremurile, nu mai este ce a fost. Înainte mai aveam și câte o gagică, acum nimic”

Rică Răducanu (Sursa: playsport.ro)