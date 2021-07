Rică Răducanu suferă profund. Ce boală îl macină treptat, de fapt

Rică Răducanu, în mod uluitor, a îmbătrânit. Cel poreclit Tamango a fost, la viața lui, un personaj plin de energie, de vervă și nu s-a dat la o parte din a gusta plăcerile vieții. Acum la 75 de ani, fostul mare portar al Rapidului și al naționalei luptă cu o boală care i-a dat „întâlnire” încă din tinereșe, după cum a dezvăluit Ricanu în exclusivitate pentru Playsport.

Rică Răducanu a fost un fel de Muhammad Ali al fotbalului românesc. Carismatic, vorbăreț, plin de energie și de poante. Spre deosebire de legenda boxului mondial, cel poreclit Tamango a fost simpatizat de toată lumea, pe oriunde trecea. Doar timpul nu a făcut parte din cei care i-au fost fani. Răducanu Necula, pe numele lui din buletin, a fost portarul Rapidului timp de un deceniu, 1965-1975, dar și al naționalei. A fost acolo, în Mexic, când s-a scris legenda echipei ce a participat la Campionatul Mondial din 1970 unde tricolorii au jucat în adevărata „grupă a morții”.

Acum, Rică Răducanu se luptă cu bătrânețea și bolile. La începutul anului a avut chiar și Covid-19. A scăpat „ieftin”, dar soția sa a avut nevoie de oxigen pentru a învinge virusul.

Boala asta e rea şi, pentru cine mai are şi alte boli, e şi mai rău. Nu mi-a fost foarte greu, eu am stat în spital, dar nu am avut mari simptome. Sper să scăpăm cât mai repede de această boală. Pe 10 mai poate se dă drumul la toate, să aduc lăutarii, că tot fac 75 de ani. A fost beleaua de pe lume să stau singur acasă, când era soţia în spital, m-au luat toate gândurile. Soţia încă nu e foarte bine, a stat o lună în spital”, spunea atunci, Rică Răducanu, pentru playsport.ro.

„Tamango” are, însă, și alte probleme de sănătate. Cu o anumită afecțiune se confruntă încă din tinerețe. Guta e supranumită „boala regilor”, fiind cauzată de consumul excesiv de carne. Dar ce-ar fi fost viața lui Rică Răducanu fără un grătar sfârâiind și un vinișor rece în pahar?

Printre altele am și gută dar asta o am încă din tinerețe. Totul din cauză că am mâncat multă carne, plus băutură. Mai un păhărel, mai două și tot așa. Acum încerc să o țin din frâu, mănânc doar carne de pui, mai exact ciorbe, și nu mai beau. Mai fac uneori crize, mă mai doare, dar trece”, a declarat Rică Răducanu, în exclusivitate, pentru Playsport.