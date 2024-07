Pensia incredibilă pe care o primește Traian Băsescu. Fostul președinte al României încasează mai puțini bani decât ar fi crezut românii

În august anul trecut, românii aflau cam care este averea fostului președinte Traian Băsescu, precum și sumele încasate de acesta din diferite surse. Deși rămas fără beneficiile date de stat ca fost președinte, politicianul primește totuși o pensie ca fost angajat al Academiei Navale, și cu 45 de ani vechime în muncă. Dintr-o intervenție recentă televizată, românii au aflat care este pensia incredibilă pe care o primește Traian Băsescu, acesta încasând mai puțini bani decât ar fi crezut românii.

„Căpitanul” Traian Băsescu, 45 de ani de muncă

Unul din cei mai controversați oameni politici ai ultimilor 30 de ani, Traian Băsescu este și fericitul pensionar cu peste 45 de ani în câmpul muncii, sau cel puțin așa declara recent într-o intervenție televizată.

Deși retras din viața politică românească, și fără a mai beneficia de sumele acordate de stat pentru funcția de președinte, Traian Băsescu nu se poate plângă de lipsa banilor.

Așa cum discutam în urmă cu un an, și tot despre ce pensie are Traian Băsescu și din ce face avere, atunci aflam că are venituri importante din diverse titluri de stat, precum și sumele aferente funcției de europarlamentar.

În schimb, în 2024, se pare că lucrurile nu mai stau chiar așa, sau cel puțin asta a dat de înțeles fostul președinte, întrebat fiind despre pensie.

Care este pensia incredibilă pe care o primește Traian Băsescu

Dacă din funcția de europarlamentar va încasa aproximativ 30% din suma primită ca salariu lunar, s-a aflat recent și care este pensia incredibilă pe care o primește Traian Băsescu din partea statului român, după cei 45 de ani în câmpul muncii.

Într-un dialog televizat recent, și vorbind de noua lege a pensiilor și formula de calcul, Traian Băsescu avea să vorbească despre suma pe care o primește și cu cât i se va mări după decizia de recalculare:

„Am ieșit la pensie cu o pensie de 2.935 de lei, care a fost indexată în ultimii 10 ani. Iar acum o să beneficiez de recalculare, pentru că am 45 de ani în câmpul muncii, din ’73. Am înțeles că Academia Navală, ca instituție militară, ne-o consideră vechime în muncă, vedem. Mai am și pensia de la Parlament. Eu nu sunt beneficiarul niciunei facilități ca fost parlamentar, ca fost primar general, sau ca fost președinte. Am pensia de activitate și pensia de la Parlamentul European, care este echivalentul a circa 8.500 de lei. Deci 1.700 de euro, undeva aici. Dar să știți că noi am plătit circa 3.000 de euro taxe în fiecare lună. Deci nu este o pensie specială cum sunt pensiile speciale la noi. Eu am plătit taxe, lunar.”, a explicat Traian Băsescu.

„E vorba despre recalculare și alte recalculări mai mici”

Noua lege a pensiilor, deși legiuitorii anunțau că va elimina discrepanțele și vor exista sume echitabile, în realitate va accentua și mult aceste situații deja existente. Întrebat despre acest aspect, inclusiv fostul președinte declară că „E vorba despre recalculare și alte recalculări mai mici.”:

„Dacă aduci adeverință, mai calculează 3 lei acolo sau 5 lei. Iar în ianuarie este indexare, nu este creștere, este compensare a inflației. Țineți cont că 1.700.000 de pensionari nu primesc nimic în septembrie, cu ocazia recalculării. Să nu credeți că îi va fi ușor lui Ciolacu din punct de vedere electoral. Dacă jumătate erau votanți PSD, îmi pare rău, dar Ciolacu intră cu o gaură consistentă. Dacă mai dă o gaură la babord sau la tribord și Geoană, mă tem că ia apă.”; declară Traian Băsescu.

Rămâne să așteptăm 1 septembrie, și să vedem dacă ceea ce declarau reprezentanții guvernului Ciolacu se va adeveri,sau este doar praf în ochi, ca de obicei.