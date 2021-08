Mama Sânzianei Buruiană a dat lovitura! Blondina preferă să păstreze discreția atunci când vine vorba despre părinții săi, așa că puțini știu cât reușește să câștige femeia ce i-a dat viață blondinei. Suma este colosală!

Ce pensie are mama Sânzianei Buruiană. Detalii uluitoare

Lucrurile sunt înșelătoare, așa că nu multă lume știe că Sânziana Buruiană se trage dintr-o familie de oameni ce au îndrăgit cartea. Cunoscuta blondină a reușit să aibă rezultate foarte bune la învățătură, chiar dacă s-a orientat spre a face carieră în televiziune.

Sânziana Buruiană a absolvit Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice, dar a luat și nota 10 la master. Nu mulți știu că vedeta nu s-a temut niciodată de învățătură, trăsătură pe care o au și oamenii ce i-au dat viață.

Vedeta a moștenit interesul pentru învățătură de la părinții săi. Mama blondinei a fost magistrat, iar tatăl său a ocupat funcția de consilier superior la Ministerul pentru Mediul de Afaceri și Antreprenoriat, așa că nu este de mirare că Sânziana Buruiană a obținut punctaj maxim la studii.

Câți bani primește Corina Buruiană. Mulți doar visează la așa ceva

Corina Buruiană a fost judecător la Curtea de Apel București până în 2009, așa că nu este de mirare că femeia are parte de o pensie colosală, ce a crescut de la an la an. Aceasta beneficiază de una dintre cele mai mari pensii din țară, potrivit WOWbiz.

În urmă cu doar doi ani, la ultima declarație de avere depusă de soțul ei, ce s-a stins din viață în 2019, aceasta încasa anual suma de 312.043 de lei, adică aproximativ 26.000 de lei pe lună, echivalentul a 5.200 de euro.

În 2016, Corina Buruiană încasa 115.000 lei pe an, adică 9.500 de lei pe lună, demonstrându-se că pensia ei a crescut în fiecare an. Este posibil ca în 2021 ea să câștige și mai mult, mai ales pentru că punctul de pensie a fost majorat de câteva ori.

Sânziana Buruiană a trecut clipe grele. Și-a pierdut tatăl în 2019

Sânziana Buruiană a trecut printr-un adevărat coșmar în 2019. Viorel Buruiană, tatăl ei, a decedat după ce a pierdut lupta cu o boală crâncenă. Vedeta a fost îndurerată în momentul în care și-a pierdut părintele, mai ales pentru că spera că acesta o să își revină.

Din păcate, chiar dacă Viorel Buruiană a reușit să iasă din comă și să respire singur, acesta nu a mai putut rezista în fața problemelor de sănătate. Blondina a suferit enorm în momentul în care tatăl ei a plecat din această lume.