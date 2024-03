Penelope Cruz, spectaculoasă la 49 de ani. Decolteul a furat toate privirile, cum s-a lăsat fotografiată actrița de la Hollywood

Penelope Cruz are 49 de ani, dar arată spectaculos! Actrița de la Hollywood a realizat o ședință foto îndrăzneață pentru ediția de aprilie a revistei Elle Spania. Pe rețelele de socializare, Penelope le-a dezvăluit fanilor câteva imagini incendiare cu ea care vor apărea în această publicație!

Penelope Cruz arată spectaculos la 49 de ani

Penelope Cruz se pare că sfidează vârsta pe care o are! Actrița spaniolă împlinește 50 de ani luna viitoare, dar arată într-un mare fel. Vedeta de la Hollywood și-a pus în valoare valoare senzualitatea, într-o ședință foto îndrăzneață pentru ediția de aprilie a revistei Elle Spania. Pentru coperta revistei, Penelope a purtat ținute îndrăznețe, care i-au pus în evidență silueta perfectă. În plus, decolteul divei a furat toate privirile pe rețelele de socializare, iar fanii virtuali au felicitat-o pentru felul în care arată.

Actrița de la Hollywood apare pe coperta revistei Elle

Deși are aproape 50 de ani, Penelope, considerată una dintre cele mai talentate și frumoase actrițe de la Hollywood, arată mai bine ca-n tinerețe. În plus, vedeta a mărturisit că traversează cea mai bună perioadă din viața sa.

„Dacă mă întrebi cum e relația mea cu mine astăzi și cum era cea pe care o aveam la 20 sau 30 de ani, sincer o prefer pe cea de acum. Profit de fiecare deceniu, de fiecare moment și nu mă gândesc niciodată că mi-a fost mai bine înainte”, a dezvăluit Penelope, pentru interviul din Elle Spania.

Vezi și: Penelope Cruz, corp de invidiat la 48 de ani. A pozat în lenjerie, fanii au lăudat-o pentru curaj: „Nu am cuvinte, eşti spectaculoasă”

Este căsătorită cu actorul Javier Bardem

Penelope Cruz este căsătorită de 13 ani cu Javier Bardem și au împreună doi copii, Leo, în vârstă de 12 ani, și Luna, în vârstă de 10 ani. Mariajul celor doi funcționează perfect, iar actrița a dezvăluit care este secretul.