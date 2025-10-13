Peltea de gutui, reţeta bunicii. Iese de fiecare dată şi nu are conservanţi

Ultima oră
Pelteaua de gutui este un deliciu natural, aromat și colorat, care amintește de zilele de toamnă din copilărie. Preparată după o rețetă veche de la bunici, acest jeleu delicios nu conține conservanți și poate fi savurat atât imediat, cât și păstrat pentru iarnă.

Ce este pelteaua de gutui și cum se obține

Dictionarul explică termenul astfel: ”PELTEÁ, peltele, s. f. Produs alimentar fabricat din suc de fructe fiert cu zahăr, închegat cu o masă gelatinoasă, elastică și transparentă, asemănătoare cu jeleul.”

În gospodăriile bunicilor, pelteaua se obținea din coaja și pulpa gutuilor, trecută prin sită pentru a rezulta o pastă opacă. Aceasta se turna în tăvi și se lăsa să se închege, putând fi apoi tăiată sau rulată și umplută cu nuci.

Gutuile coapte natural în pom sunt ideale pentru peltea, fiind mai dulci și aromate decât cele cumpărate din magazine. Aromele concentrate se găsesc mai ales în coajă, motiv pentru care nu se decojesc fructele la preparare.

Cum se prepară pelteaua de gutui

Conform savoriurbane.com, din ingredientele de mai jos rezultă două borcane a câte 300 ml:

Ingrediente:

  • 1,5 kg gutui
  • 750 g zahăr
  • ½ baton de vanilie
  • 2-3 cuișoare și scorțișoară (opțional)
  • 1 lămâie

Mod de preparare:

  • Spală gutuile și șterge-le de puf, taie-le felii și scoate cotorul. Pune fructele într-un litru de apă rece, împreună cu zeama și jumătățile stoarse de lămâie.
  • Fierbe la foc mic timp de 8 minute de la momentul în care apa începe să clocotească.
  • Strecoară zeama prin două site pentru a obține lichidul limpede care va fi baza peltelei.
  • Adaugă zahărul și jumătatea de baton de vanilie, plus condimentele dacă dorești, și fierbe până când lichidul scade cu aproximativ o treime. Spumează periodic.
  • Verifică consistența punând câteva picături pe farfurie – se va întări ușor și va curge mai greu.

Cum se păstrează și ce gust are pelteaua

După ce este gata, pelteaua se toarnă fierbinte în borcane și se închid ermetic. Borcanele și capacele trebuie să fie bine spălate și sterilizate. După răcire completă, pelteaua se poate depozita în cămară, rezistând 3-4 ani. Culoarea roșiatică și aroma intensă fac ca fiecare linguriță să fie o adevărată bucurie de toamnă.

Preparată cu grijă, pelteaua de gutui se transformă în bomboanele gumate ale copilăriei, amintind de zilele senine și parfumate petrecute în grădinile bunicilor. Gustul ei natural, dulce-acrișor și textura delicată o fac irezistibilă, perfectă pentru dimineți reci de toamnă sau ca ingredient în deserturi tradiționale.

