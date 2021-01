Pe cine șantajează Gigi Becali. S-a aflat acum ce a putut face: ”Așa vreau. Să te înveți minte”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre situația căpitanului echipei, și anume, Florin Tănase, care refuză să mai semneze un nou contract cu echipa roș-albastră.

Florin Tănase, crescut de Viitorul, a ajuns la echipa FCSB în vara anului 2016, contra sumei de 1,5 milioane de euro. Acesta a jucat 13 partide în acest sezon, cu 10 goluri și 3 pase de gol.

Astfel, finanțatorul FCSB a spus că atacantul în vârstă de 26 de ani, refuză noul contract care i s-a propus, motiv pentru care o să ceară o sumă mai mare pentru un viitor transfer, adică în valoare de 5 milioane de euro. Dacă ar semna, Gigi Becali a spus că Tănase o să aibă o clauză de 3 milioane de euro.

„Uite, Tănase de exemplu. El mai are contract doi ani de contract și nu vrea să mai semneze. Ce să-i fac dacă nu mai semnează? Să nu-l bag să joace? Am zis ”Dacă vrei să semnezi, îți mai dau 5.000 de euro la salariu”. Așa au făcut Florinel Coman și Dennis Man. Au zis ”Da, dacă dai 5.000 de euro în plus la salariu, semnez”. Tănase nu au vrut, ăștia au vrut.

A venit și mi-a zis ”Dacă vine o echipă, cât vrei pe mine?”. I-am spus că 5 milioane de euro. ”Ai spus că vrei 3 milioane” și i-am explicat ”Dacă semnezi îți bag 3 milioane de euro clauză. Gândește-te și acum. Semnezi și ai 3.000.000 de euro clauză. Vine o echipă și te vreai, cer 5.000.000 de euro”.De ce? Păi pentru că așa vreau.

Tănase, vrei să facem un contract? Fă-l acum și dacă găsești 3.000.000 poți să pleci. Dacă nu ai contract semnat și vine o ofertă pentru tine, vreau 5.000.000 până în ultima zi. Ca să te învăț minte!”, a spus Gigi Becali la ProX.