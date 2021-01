Ce ofertă a putut să îi facă Gigi Becali lui Cătălin Moroșanu. S-a aflat acum secretul păstrat de sportiv

Cătălin Moroșanu, concurent al sezonului 2 Survivor România, a povestit abia acum ce ofertă a putut să îi facă Gigi Becali în urmă cu câţiva ani. Sportivul a spus tot despre momentul care i-ar fi schimbat viaţa.

În vârstă de 36 de ani, Cătălin Moroșanu este unul dintre cei mai cunoscuţi kickboxeri din România, iar acum a decis să plece în Republica Dominicană pentru a participa la Survivor România. De curând, sportivul a povestit despre un moment care i-ar fi putut schimba total viaţa: Gigi Becali i-a făcut o ofertă de zile mari la începutul carierei.

Mai exact, latifundiarul din Pipera i-ar fi propus la renunţe la tot ce avea în Iaşi pentru a fi bodyguardul afaceristului.

“Am primit o ofertă la început de carieră, când stăteam într-un cămin studențesc și ajunsesem pentru prima oară la televizor. M-a sunat consilierul lui Gigi Becali și mi-a zis că Gigi vrea să fiu bodyguard-ul lui. Mi-a zis: Îți dăm casă, îți dăm mașină, hai la București și lasă tot la Iași!

Am stat și m-am gândit foarte mult. Ca să ajungi acolo sus, pe munte, trebuie să mergi pe cărarea aia îngustă, grea. Eu asta am ales. Am rămas alături de mentorul meu, alături de soția mea, care atunci era iubita mea. Am ales acest drum. Am ales să stau la mine acasă. Dacă ajungeam atunci la București, cred că mă schimbam foarte mult”, a dezvăluit Moroșanu, la GSP Live.