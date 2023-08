Pe cine dă vina Loredana pentru crima comisă. Răsturnare de situație: control la hotelul din Saturn

Apar noi detalii vis-a-vis de crima care a șocat întreaga țară. Loredana Atănăsoaie, fata de 18 ani din Vaslui care și-a ucis prietena, se află acum în spatele gratiilor. Criminala aruncă vina pe angajatori și susține că nu s-ar fi ajuns aici dacă fi fost ascultate de superiori când au cerut să nu mai stea împreună.

În urma declarațiilor făcute de Loredana Atănăsoaie, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din Constanța au efectuat un control la hotelurile unde erau cazate, respectiv angajate, Alina Elena Ciobanu (victima) și Loredana Atănăsoaie (ucigașa). La momentul producerii crimei, cele două lucrau ca și cameriste Hotelul Narcis din Saturn și erau cazate la Hotelul Semiramis din aceeași stațiune.

Alina Ciobanu și Loredana Atănăsoaie se știau încă din clasa întâi. Cele două au decis ca vara aceasta să lucreze pe litoral. Zis și făcut. Cele două s-au cazat în aceeași cameră, însă cu timpul au apărut o serie de neînțelegeri. Astfel că, Loredana Atănăsoaie a vrut să pună capăt acestor neînțelegeri și a recurs la crimă.

„Motivația omorului a fost una destul de superficială, respectiv certuri legate de serviciu și conviețuirea la comun dintre cele două”, se arată în motivarea judecătorilor de la Tribunalul Constanța, la sentința prin care Loredana Atănăsoaie a fost arestată preventiv.

„În seara zilei de 05.08.2023, am mai avut niște discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-I folosi la prepararea hranei.

Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat însă după aceea am înjunghiat-o în gât. Menționez că Elena nu dormea, însă stătea întinsă în pat cu ochii închiși și față către perete. Menționez că eu nu am vrut să o omor însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”, le-a declarat Loredana anchetatorilor.