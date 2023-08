Taximetristul care a ajutat-o pe Loredana în noaptea crimei, în stare de șoc. Primele declarații ale bărbatului: ”Sunt traumatizat rău de tot, mă doare capul”

Mărturia cutremurătoare a taximetristului în cazul crimei din Mangalia șochează o țară întreagă. Declarațiile sale au apărut pentru prima oară în spațiul public, iar evenimentele relatate de aceste dau fiori oricui află ce s-a întâmplat în acea noapte fatidică.

Ultimele zile au adus la lumină un caz cutremurător, în care un taximetrist a fost involuntar implicat într-un incident tragic. Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate mărturia bărbatului, care a preluat o tânără de 18 ani cu un geamantan ce ascundea cadavrul prietenei sale.

Taximetristul susține că nu a avut niciun indiciu cu privire la conținutul macabrului bagaj pe care l-a transportat. El a explicat că valiza era extrem de grea și nici măcar nu a putut să o introducă în portbagajul mașinii sale din cauza greutății. În timpul călătoriei, fata i-ar fi mărturisit că intenționează să călătorească în Vaslui, fără să știe ce transport fata acolo.

Din cauza drumului extrem de lung, bărbatul a refuzat-o pe clienta sa în mod politicos, propunându-I să o ducă la gară pentru a lua un tren, cursă care ar fi costat-o mult mai puțin.

Eu am zis că nu pot să bag că mă doare mijlocul, dacă poți să îl bagi, bagă-l, dacă nu, hai că eu plec, că mai am curse de făcut. Și venea un băiat, cred că erau prieteni, nu știu cine era.

”Sunt traumatizat rău de tot, mă doare capul. Sunt terminat! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât și pe mine. Sunt într-o stare naşpa, vreau să renunț la taxi. Era grea, chiar am întrebat-o „ce ai în valiză?” și mi-a zis că are haine și rechizite.

În continuare, taximetristul care a fost complice nevinovat în cazul crimei din Mangalia a povestit cum s-au chinuit cei doi să care trolerul în care se afla trupul neînsuflețit al Alinei.

Mai mult, bărbatul s-a arătat indignat de greutatea geamantanului, afirmând că i se strică și mașina. După cazul crimei apărut în presă, bărbatul nu-și poate reveni din șoc, mai ales după cele trăite, fără să aibă habar că a fost părtaș la o asemenea tragedie.

Fiind marcat de riscurile la care sunt supuși taximetriștii, fiind nevoiți să transporte orice persoane, fie ele și criminale, bărbatul este decis să renunțe la această meserie, din cauza faptului că presupune un risc mult prea mare pentru viața sa.

”Trăgea de troler, zic „ho, mai încet… câte cărți ai luat, că îmi distrugi mașina. Am tras așa și am ținut dintr-o parte și am dat-o jos. Am fost la un preot să îmi citească, nu sunt bine deloc.

Eu nu știam ce e acolo, eu mi-am făcut datoria, eu dacă știam o luam pe aia de acolo? O să renunț la taximetrie pentru că am familie acasă”, a declarat taximetristul.