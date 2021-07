Ce pățește noaptea logodnicul Elenei Marin de la Survivor România: ”În 5 nopți nu s-a întâmplat” EXCLUSIV

Andrei, logodnicul Elenei Marin, de la „Survivor România” (Kanal D), se topește de dorul celebrei concurente. Acesta ne-a povestit că o visează pe vedetă de când a plecat de acasp. „De şase luni, de când suntem despărţiţi, doar în cinci nopţi nu am visat-o!”, ne-a spus Andrei, în interviu exclusiv pentru impact.ro.

După mai bine de şase luni, celebra competiție din Republica Dominicană a intrat în linie dreaptă. Andrei, logodnicul Elenei Marin, ne-a vorbit despre imensul dor, dar și despre nerăbdarea de a-și îmbrățișa iubita.

Iubitul Elenei Marin a mai adăugat:

El ne-a mai dezvăluit că o visează în fiecare seară pe Elena Marin, care a ajuns zilele trecute subiect de presă în Grecia:

“Din ianuarie, de când ne-am despărţit, şi până acum, am maximum 5 nopți în care nu am visat-o. De obicei, o visez de mai multe ori într-o noapte. Cel mai des visez însă că am ajuns pe insulă, ca s-o protejez!”, ne-a lămurit tânărul.