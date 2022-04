Pe ce vrea Andreea Tonciu să dea 60.000 de euro. Nu mulți români își permit acest lux

Andreea Tonciu este renumită pentru faptul că este o vedetă nonconformistă și extravagantă. Fosta concurentă de la Survivor România 2022. De-a lungul timpului, fizionomia vedetei s-a schimbat, iar acum fosta Faimoasă din Republica Dominicană vrea să dea lovitura. Pe ce vrea să cheltuiască o mică avere.

Andreea Tonciu și-a schimbat radical părerea despre intervențiile estetice și a devenit mult mai curajoasă, de când a început să calce medicilor specialiști.

Pe lângă faptul că și-a mărit buzele, bustul Andreei Tonciu a devenit generos cu ajutorul implanturilor mamare. Mai mult de atât, fosta asistentă TV și-a făcut rinoplastie, pentru a scăpa de complexul pe care-l avea vizavi de dimensiunile nasului său.

Schimbarea Andreei Tonciu este una radicală și, deși fanii au complimentat-o de nenumărate ori, spunându-i că nu are nevoie de asemenea retușuri, vedeta și-a făcut deja planul pentru următoarele operații pe care vrea să le bifeze.

Fosta Faimoasă de la Survivor 2022 este determinată să spargă 60.000 de euro pe mai multe operații estetice, ce presupun să-și schimbe implanturile mamare, să își modifice trăsăturile feței, liposucție și multe altele.

Fiind recunoscută pentru simțul său dezvoltat al umorului, Andreea Tonciu a mărturisit, în cadrul unei emisiuni TV, că nu vrea ca telefonul ei mobil să îi mai recunoască fața.

„Vreau să-mi fac mai multe intervenții, am aproape 36 de ani. Mai bine îmi face anestezie totală. Costă 50-60 de mii de euro toate intervențiile estetice pe care mi le doresc eu. Vreau să-mi fac blefaroplastie, vreau schimb mamar, vreau liposucție.

Andreea Tonciu a participat la Survivor România 2022, unde a făcut parte din echipa Faimoșilor. Celebra brunetă a mărturisit faptul că i-a fost extrem de greu să stea departe de fiica ei, Rebecca, și soțul ei Daniel.

„Din punctul meu de vedere, a fost foarte greu. Este pentru prima oară în viața mea când stau departe de Rebi, crede-mă că mă întrebam în fiecare minut ce face. Voiam să văd cât este ora în România ca să văd ce ar face, dar nu mi s-a spus.

Dorul m-a dărâmat. Foarte mult m-au susținut (n.r. – fiica ei și soțul), de fiecare dată când era emisia pe post, se uitau împreună. Chiar aveam filmulețe, soțul o filma și îmi trimitea pe WhatsApp.

Când am deschis telefonul, am văzut filmulețele, zicea: „Hai mami, bravo mami!”. A fost cel mai frumos sentiment trăit în viața mea. Oricum, sunt foarte schimbată de când sunt mămică, nu mă mai interesează nimic din jurul meu dacă nu are legătură cu Rebecca.”, a declarat vedeta, acum ceva timp.