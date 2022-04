Andreea Tonciu și-a dat de gol foștii colegi de la Survivor România: „Mi-am dat seama ce fel de persoane sunt”

Andreea Tonciu a acceptat să participe la una dintre cele mai grele emisiuni. Întoarsă din Republica Dominicană, bruneta a povestit despre experiența Survivor România, dar și cine ar vrea să câștige.

Andreea este o mamă extrem de dedicată, iar cel mai greu lucru pentru ea a fost să stea departe de fiica ei. Aceasta a recunoscut că de gând a născut-o pe micuța Rebecca și a devenit mămică s-a schimbat foarte mult.

„Din punctul meu de vedere, a fost foarte greu. Este pentru prima oară în viața mea când stau departe de Rebi, crede-mă că mă întrebam în fiecare minut ce face. Voiam să văd cât este ora în România ca să văd ce ar face, dar nu mi s-a spus. Dorul m-a dărâmat. Foarte mult m-au susținut (n.r. fiica ei și soțul), de fiecare dată când era emisia pe post, se uitau împreună. Chiar aveam filmulețe, soțul o filma și îmi trimitea pe WhatsApp.

Când am deschis telefonul, am văzut filmulețele, zicea: „Hai mami, bravo mami!”. A fost cel mai frumos sentiment trăit în viața mea. Oricum, sunt foarte schimbată de când sunt mămică, nu mă mai interesează nimic din jurul meu dacă nu are legătură cu Rebecca”, a explicat ea.