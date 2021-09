Pe ce dă Andreea Bălan banii după divorț. Vedeta se uită și la ultimul leu din portofel

Relația dintre Andreea Bălan și tatăl fetițelor sale, George Burcea, nu a avut șanse de reușită, așa că aceștia au hotărât să meargă pe drumuri separate. Vedeta s-a decis ca, după divorț, să se dedice creșterii micuțelor, așa că este extrem de atentă la cheltuieli.

Andreea Bălan se făcea cunoscută prin intermediul trupei Andre, iar de atunci aceasta a reușit să rămână în atenția fanilor, chiar dacă a început o carieră solo după separarea de Andreea Antonescu. Vedeta este urmărită de mulți fani și are parte de concerte în toată țara, fiind apreciată pentru talentul său.

Totuși, chiar dacă și-ar putea permite haine scumpe și vacanțe exotice, Andreea Bălan are mare grijă atunci când vine vorba de cheltuieli. Artista este chibzuită și preferă să își păstreze simțul realității, cumpărând doar ce este necesar.

Andreea Bălan a trecut printr-un divorț dureros și s-a luptat cu problemele de sănătate, dar a demonstrat de fiecare dată că este o luptătoare și nu s-a lăsat pusă la pământ de momentele dificile din viața ei. Aceasta a preferat să se axeze pe creșterea micuțelor sale după despărțirea de George Burcea.

Vedeta este o mămică extrem de implicată, așa că își dorește să le împlinească fiecare dorință fetițelor. Andreea Bălan speră ca Ella și Clara Maria să se bucure de o copilărie lipsită de griji, așa că nu exagerează cu diferite cheltuieli pentru ca ele să aibă parte de tot ce este mai bun.

„Pentru mine a fost prioritate sa am o casa, o familie, o cariera. Personal nu exagerez cu hainele de branduri pentru ca am și doi copii de crescut. Cel mai important este sa fiu sănătoasă.”, a spus Andreea Bălan pentru Antena Stars.

Recent, cântăreața le dezvăluia fanilor că familia ei s-a mărit. Vedeta nu poate să rămână indiferentă la cererile fiicelor sale, așa că a acceptat să adopte o pisicuță. Patrupedul are acum o casă, iar cântăreața se bucură enorm de decizia pe care a luat-o, mai ales pentru că este o mare iubitoare de animale.

“This sweet kitten has a home now, our home (n.r. – Această pisicuță scumpă are o casă acum, casa noastră). Pur și simplu am luat-o acasă pentru Ella și Clara. Ce nume sa ii punem?”, le-a transmis Andreea Bălan admiratorilor de pe Instagram.