Pe ce dă 2.000 de euro lunar iubita lui Liviu Vârciu. Anda Călin a recunoscut, este necesar EXCLUSIV

Iubita lui Liviu Vârciu, Anda Călin, și-a deschis recent propria afacere, un salon de înfrumusețare în care a investit peste 60.000 de euro. Pe lângă această sumă, bruneta scoate din buzunar cel puțin 2000 de euro. Potrivit propriilor mărturisiri, chiria o costă 1200 de euro, la care se adaugă facturile cu gazele, salonul având centrală proprie, și lumina, plus alte utilități.

Deși ar fi putut sta acasă și să câștige bani, de exemplu, din închirierea unui apartament pe care și l-ar fi putut achiziționa cu această sumă, bruneta a preferat acest bussines tocmai pentru a face ceva ce-i place și a nu sta degeaba. Anda lucrează încă de când a devenit majoră, și a avut chiar și alte afaceri, un atelier de croitorie și o firmă de vânzări de diverse produse, în timp ce era studentă, ea fiind absolventă de două facultăți.

Anda a mers la SNSPA și datorită tatălui său, care-și dorea ca aceasta să-i calce pe urme, acesta lucrând la MapN. Părintele brunetei s-a stins însă din viața chiar după ce aceasta și-a susținut lucrarea de licență:

„Când am dat licența, a murit tata. Apoi am făcut masterul în Dezvoltare și protecția mediului. O perioadă, până să fac copii, am lucrat în contabilitate. Mi-am dorit să am o ocupație, să fac ceva ce-mi place, să nu stau acasă. Mă ocup personal de afacere. Merg la salon zilnic, după ce las băiatul la grădiniță și plec când trebuie să îl iau. Ideea de a-mi deschide propria afacere o am de mult timp, nu sunt la prima afacere. Dar am amânat pentru ca m-am dedicat familiei. Având doi copii este destul de greu să mai faci și alte lucruri în paralel. Am mai avut si alte afaceri, de la 18 ani până la 25 de ani, și anume un atelier de croitorie și o firmă de vânzări de diverse produse”.