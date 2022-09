Soția lui Liviu Vârciu face furori în costum de baie. Silueta perfectă, bine lucrată la sală. Imagini de senzație

Soția lui Liviu Vârciu arată fantastic! Bruneta este des întrebată de doamne și domnișoare cum reușește să se mențină. Aceasta a susținut în câteva rânduri că are grijă la alimentație și că are un program bine stabilit la sala de forță. Rezultatele cu siguranță au fost văzute de fanii cântărețului. Chiar artistul a postat o fotografie cu partenera sa în costum de baie. Cel din urmă a subliniat că se mândrește cu ceea ce are, mai cu seamă că în poză se aflau și cei doi micuți pe care îi are din relația cu Anda Călin.

Soția lui Liviu Vârciu arată impecabil în costum de baie: vedeta are o siluetă perfectă

Liviu Vârciu se bucură de o relație superbă alături de Anda Călin. Bruneta a reușit să îl pună la casa lui și să îl schimbe pe celebrul Don Juan care nu și-a găsit până atunci liniștea în brațele altei femei.

Cei doi au acum o poveste de iubire pe care nimeni nu o poate dărâma, lucru pe care l-au observat fanii și în recenta postare a prezentatorului TV.

El și-a surprins fetița și băiețelul în timp ce se bucurau de valurile mării. Desigur că mama lor îi ținea atent de mână. ,,Averea mea!❤️❤️❤️”, a scris actorul în dreptul fotografiei cu soția sa și cei doi copii.

Partenera lui arată impresionant după cele două sarcini, iar talia sa de viespe cu siguranță trezește invidie. Amintim că bărbatul mai are o fată în vârstă de 20 de ani din prima sa relație.

Mai exact, vedeta se bucură să fie tatăl unei tinere. Carmina îi seamănă extraordinar de mult, lucru subliniat des de internauții care o urmăresc pe rețelele de socializare pe aceasta.

Artistul este fericit că are și un băiat

Bărbatul a fost extrem de fericit atunci când a aflat că urmează să aibă și un moștenitor care să îi ducă numele mai departe. Cel din urmă și-a dorit foarte mult și un băiat. Artistul a vorbit cu fanii și despre numele ales pentru mezinul familiei.