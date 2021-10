Pe ce a dat Ioana Năstase 3.500 de euro, dintr-un foc, la mall! Româncele visează să fie ca ea

Ioana Năstase este foarte răsfățată de soțul acesteia. Soția celebrului fost tenismen a dat 3.500 de euro dintr-un foc la magazinele din mall. Aceasta a stat 6 ore într-un centru comercial pentru a-și lua ce și-a dorit inima.

Ioana Năstase a stat 6 ore în mall, timp în care a cheltuit 3.500 de euro. Aceasta are o pasiune pentru cumpărături la fel cum au multe dintre doamne și domnișoare. Ioana a ieșit din magazine foarte fericită de lucrurile pe care le-a cumpărat.

Soția lui Ilie Năstase s-a înnoit recent special pentru Cezărică, un cal pur sânge adus din Belgia pe care îl dorea foarte mult. Echipamentul pentru cal a făcut-o pe brunetă să bage mâna adânc în buzunare.

Ea a susținut în repetate rânduri că are o slăbiciunea pentru haine și că nu se poate abține uneori. Aceasta a subliniat într-un comentariu faptul că soțul ei o să-și pună mâna în cap atunci când o să o vadă cu din ce în ce mai multe achiziții.

”Am o slăbiciune pentru haine, aşa că nu m-am putut abţine când am văzut pantofi sau rochii. Am cumpărat trei plase cu încălţăminte şi nouă plase cu hăinuţe. Erau prea frumoase, nu am putut să mă abţin.

Fostul tenismen plătește orice pentru soția sa, iar recent i-a luat un cal mult dorit soției sale. Aceasta și-a descoperit plăcerea pentru călărie, sport ce necesită garderobă sofisticată și scumpă. Toate achizițiile recente cumpărate cu acest scop au costat-o pe aceasta 3.500 de euro.

„Am fost și am făcut ce trebuia să fac. Am luat decizia, am stat 2 luni, m-am gândit foarte bine și am ajuns la concluzia că e cel mai bine așa. Pentru că așa și-a dorit soțul meu, așa a vrut el, de ce nu știu. Așa și-a dorit (n.r. de ce la tribunal și nu la notar).

În cazul meu, nu este nevoie. Eu îi voi da tot ce este de dat. Dacă sunt bunuri acumulate în comun, eu îi voi da ce este de dat. Sunt o femeie pe picioarele mele, nu stau să mă țigănesc. Acele bunuri nu se vor împărți, probabil cadoul pe care mi l-a oferit. Nu știu de ce a ales această cale. Vom vedea în instanță”

