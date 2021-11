Pe ce a cheltuit o avere Benone Sinulescu, la viața lui: ”Cât de țăcănit am fost că le-am purtat”

Benone Sinulescu a fost unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzic populară. El era foarte celebru și toată lumea îl invita să cânte.

Cunoscut pentru veselia și pofta de viață, Nea Benny, așa cum îi spuneau apropiații, a făcut și câteva greșeli în tinerețe. El a povestit, la un moment dat, pe ce a cheltuit o avere.

Artistul avea o pasiune pentru peruci, când era tânăr, așa că a investit în ele și și-a făcut o colecție impresionantă.

El își pierduse părul, dar rar vorbea despre problema aceasta. Totuși, era cunoscut pentru perucile sale și pentru colecția întreagă pe care o avea.

După Revoluția din 1989, Benone Sinulescu a început să renunțe treptat să poarte peruci. El a fost nevoit să renunțe definitiv la câteva dintre ele.

Din 100 de peruci, el a mai păstrat doar 20, acasă la părinții lui. Soția lui a fost cea care l-a convins să renunțe la colecția impresionantă.

„Unele dintre ele, care mi s-au părut mai deteriorate, le-am dat foc, mai am unele, cred că am mai rămas cu 20.

Perucile erau un supliciu pentru mine, din cauza transpiraţiei ieşeam din sălile de spectacol ca un şobolan.

Acum, când mă uit în urmă, mă gândesc cât de țăcănit am fost că le-am purtat.

Am cheltuit o avere pe peruci. Nu cred că aș mai purta peruci. Când am început să mă rad în cap, am lansat o modă. Unii se rad acum chiar dacă au păr”, a declarat Benone Sinulescu, pentru Click!