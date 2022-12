Pe aici ar urma să fugă Putin din Rusia. Buncărele secrete ale liderului de la Kremlin au tuneluri de zeci de kilometri

Vladimir Putin are mai multe opțiuni de a scăpa de un posibil atacat. Președintele rus are o rețea de buncăre și tuneluri subterane care se întind din Moscova până în Munții Ural. De asemenea, mai multe astfel de adăposturi subterane sunt construite și în prezent.

Buncărele secrete ale lui Vladimir Putin

Informațiile au fost făcute publice după o anchetă efectuată de către săptămânalul rus Sobesednik. Unul dintre autori este chiar redactorul-șef al publicației, Oleg Roldughin. Potrivit anchetei, Putin ar dispune de două sisteme de buncăre, unele înregistrate, iar altele neînregistrate.

Sistemul de buncăre construit în Moscova ține de direcția generală pentru programe speciale. În cursul anchetei, Oleg și echipa de jurnaliști au descoperit că muncitorii angajați pentru construirea buncărelor oficiale pe sub palatul lui Putin construiesc și adăposturi private pentru președinte.

De asemenea, numărul buncărelor private este mult mai mare față de cele care pot fi identificate prin contracte oficiale sau alte documente. Totodată, ancheta a scos la iveală ca buncărele din Moscova coboară până la 200 de metri adâncime și că le-au găsit din întâmplare.

După descoperirea făcută, mulți au fost condamnați, unii dintre ei fiind pasibili chiar și cu pedeapsa cu închisoarea, trebuind să părăsească Rusia pentru a nu fi condamnați.

Tuneluri de zeci de kilometri construite sub Moscova

Oleg Roldughin a mai precizat că munca la buncăre a fost accelerată odată ce Putin a devenit președinte. Majoritatea au fost renovate. Ascensoarele celor din Moscova au fost modernizate, iar valoarea lucrărilor a fost de circa 55 de milioane de ruble.

„Amploarea proiectului permite să se tragă concluzii asupra profunzimii buncărelor şi ce tipuri de ascensoare şi puţuri sunt instalate sub Moscova. Agenţia care se ocupă de construirea puţurilor pentru lansatoare de rachete este responsabilă de această modernizare. Numeroase buncăre sunt legate unele de altele prin tuneluri lungi de mai multe zeci de kilometri”, susţine Roldughin, care explică unde se află buncărele lui Putin.

Jurnaliștii au scos la iveală că celebrul sistem Metro-2 leagă clădirile guvernamentale din Moscova de buncărele capitalei, dar și de orașele Cehov, Kaluga sau Balașiha. De asemenea, una din intrările secrete ale unui tunel se află în apropiere de bulevardul Miciuriniski.

Există foarte multe astfel de tunele în Moscova. Câteva dintre acestea sunt în apropierea Aleei Lucinikov, adresa sediului și a închisorii FSB, Aleea Krestovozdvijenski, foarte aproape de Ministerul Apărării și Taganka, lângă buncărul lui Stalin.

Jurnaliștii spun că există adăposturi sub pământ sub palatul lui Putin din orașul Ghelendjik și un alt buncăr sub muntele Iamantau, oraș ascuns în Munții Ural.