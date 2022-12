Paula Seling, declaraţii emoţionante despre fiica sa adoptivă, Elena. „Eu și tatăl ei suntem o echipă în creșterea sa!” EXCLUSIV

„Elena mi-a spus mama din prima clipă!”. Așa și-a început seria confesiunilor pentru PLAYTECH ȘTIRI îndrăgita solistă Paula Seling. Artista a decis să anunțe public că ea și fostul ei soț, Radu Bucura, au înfiat în urmă șase ani o fetiță. La acel moment, Elena avea doar trei ani.

Decizia celor doi părinți de a ține secretul asupra acestui gest al lor a fost influențat de un singur lucru. Și anume acela ca micuța lor de atunci să mai crească. Au lăsat-o să hotărască singură perioada în care lumea va afla că a devenit membră a unei familii cu renume în showbizul românesc.

„Atunci când am adoptat-o am considerat că e mult prea mică pentru asta. Am decis să nu facem public gestul ca să nu existe tot soiul de provocări asupra ei. A fost o decizie comună și ne-am gândit că așa e cel mai bine, și în interesul ei, și al nostru.

Pe scurt, urma să anunțăm public marea schimbare din familia noastră atunci când Elena se va fi simțit suficientă de puternică ca lumea să știe asta! Fiindcă, de ce să nu recunoaștem, în România, chestiunea adopției unui copil rămâne una parcă mai mereu sensibilă. Însă Elena mi-a spus din prima clipă mamă!”, a declarat Paula Seling pentru PLAYTECH ȘTIRI.