Paul Surugiu, devastat de moartea Deliei Budeanu: ”Sunt mândru că pășesc pe holurile televiziunii în care ea a făcut istorie!”

Paul Surugiu, cunoscut sub numele de Fuego, a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după moartea doamnei Delia Budeanu, un simbol al culturii românești. În mesajul său, Fuego a evocat eleganța și frumusețea unică a celebrei personalități, subliniind impactul pe care aceasta l-a avut asupra generațiilor de români.

„Un simbol al românilor, o voce, o imagine, un spirit! Asta a fost și va rămâne doamna Delia Budeanu, de-o eleganță covârșitoare! Am avut onoarea să o cunosc și am rămas frapat de frumusețea și echilibrul pe care le avea! A fost o lumină într-o perioadă complicată și parcă totul capătă altă formă prin glasul și chipul său! Regret această pierdere și îmi dau seama că am avut figuri emblematice! Am crescut cu ea și parcă amintirile din copilărie se regăsesc în vocea și în figura ei! Toate acestea erau dublate de blândețe, de inteligență și de un spirit înalt! Sunt mândru cumva că pășesc pe holurile televiziunii în care Delia Budeanu a scris istorie! O filă pleacă zilele astea, dar se rescrie permanent, pentru totdeauna! Rămas bun, doamna Delia Budeanu! ”, a spus Fuego, pe pagina lui de Facebook.