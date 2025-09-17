Patru zodii scapă de un ciclu dureros și încep o etapă nouă la final de septembrie 2025

Luna septembrie 2025 aduce schimbări majore în plan astrologic, iar pentru patru semne zodiacale aceste energii marchează un punct de cotitură. Potrivit astrologului Matilda Zhuang, finalul de lună reprezintă pentru Tauri, Lei, Scorpioni și Vărsători momentul în care „se încheie sezonul unui stres de lungă durată”.

Patru zodii încep o etapă nouă

Totul a început odată cu revenirea lui Saturn în Pești, ca parte a retrogradului său, mișcare ce scoate la suprafață lecții de viață legate de responsabilitate și karmă. Odată cu eclipsa de Lună de la începutul lunii și eclipsa de Soare de la final, Universul pregătește un nou început pentru cei dispuși să lase trecutul în urmă.

Taurii sunt primii care simt această eliberare. După un an cu suișuri și coborâșuri pe plan amoros, sfârșitul lunii aduce o schimbare benefică. Fie un prieten apropiat le face o confesiune surprinzătoare, fie energia unei relații existente se reînnoiește. Totuși, banii rămân un punct sensibil. Taurii sunt îndemnați să analizeze cât oferă altora și dacă primesc suficient înapoi, pentru a găsi echilibrul între confort și creștere personală.

Leii încheie un ciclu karmic dificil. După o perioadă în care au repetat aceleași greșeli în dragoste sau familie, astrele îi îndeamnă să se elibereze de bagajele emoționale care le blochează progresul. De asemenea, luna septembrie aduce un moment decisiv în plan financiar: șansa de a ieși din datorii sau de a-și organiza mai bine veniturile.

Septembrie 2025 închide capitole grele

Pentru Scorpioni, dragostea revine în centrul atenției. Dacă în trecut relațiile au părut lipsite de pasiune, luna aceasta energia se schimbă radical. Totuși, avertismentul astrologului este clar: anturajul nepotrivit poate diminua norocul. Doar prin eliminarea oamenilor care le consumă energia pot atrage binecuvântările meritate.

Vărsătorii traversează o transformare profundă în relații. Schimbarea nu vine din partea celorlalți, ci din modul în care aleg ei să se implice. Întrebarea-cheie este: „Ce trebuie să vindeci sau să devii pentru a atrage partenerul dorit?” Răspunsul îi va ghida către maturitate și relații autentice.

Astfel, luna septembrie 2025 închide capitole grele pentru aceste patru semne și le deschide calea către o etapă plină de creștere, iubire și stabilitate.