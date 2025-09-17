Ultima oră
Patru zodii scapă de un ciclu dureros și încep o etapă nouă la final de septembrie 2025
17 sept. 2025 | 08:32
de Dumitrache Diana

Patru zodii scapă de un ciclu dureros și încep o etapă nouă la final de septembrie 2025

News
Patru zodii scapă de un ciclu dureros și încep o etapă nouă la final de septembrie 2025
Septembrie 2025 închide capitole grele pentru anumite zodii (Foto: Profimedia)

Luna septembrie 2025 aduce schimbări majore în plan astrologic, iar pentru patru semne zodiacale aceste energii marchează un punct de cotitură. Potrivit astrologului Matilda Zhuang, finalul de lună reprezintă pentru Tauri, Lei, Scorpioni și Vărsători momentul în care „se încheie sezonul unui stres de lungă durată”.

Patru zodii încep o etapă nouă

Totul a început odată cu revenirea lui Saturn în Pești, ca parte a retrogradului său, mișcare ce scoate la suprafață lecții de viață legate de responsabilitate și karmă. Odată cu eclipsa de Lună de la începutul lunii și eclipsa de Soare de la final, Universul pregătește un nou început pentru cei dispuși să lase trecutul în urmă.

Taurii sunt primii care simt această eliberare. După un an cu suișuri și coborâșuri pe plan amoros, sfârșitul lunii aduce o schimbare benefică. Fie un prieten apropiat le face o confesiune surprinzătoare, fie energia unei relații existente se reînnoiește. Totuși, banii rămân un punct sensibil. Taurii sunt îndemnați să analizeze cât oferă altora și dacă primesc suficient înapoi, pentru a găsi echilibrul între confort și creștere personală.

Leii încheie un ciclu karmic dificil. După o perioadă în care au repetat aceleași greșeli în dragoste sau familie, astrele îi îndeamnă să se elibereze de bagajele emoționale care le blochează progresul. De asemenea, luna septembrie aduce un moment decisiv în plan financiar: șansa de a ieși din datorii sau de a-și organiza mai bine veniturile.

Vezi și:
Horoscop zilnic 17 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la prietenii falși
Horoscop zilnic 16 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la bani

Septembrie 2025 închide capitole grele

Pentru Scorpioni, dragostea revine în centrul atenției. Dacă în trecut relațiile au părut lipsite de pasiune, luna aceasta energia se schimbă radical. Totuși, avertismentul astrologului este clar: anturajul nepotrivit poate diminua norocul. Doar prin eliminarea oamenilor care le consumă energia pot atrage binecuvântările meritate.

Vărsătorii traversează o transformare profundă în relații. Schimbarea nu vine din partea celorlalți, ci din modul în care aleg ei să se implice. Întrebarea-cheie este: „Ce trebuie să vindeci sau să devii pentru a atrage partenerul dorit?” Răspunsul îi va ghida către maturitate și relații autentice.

Astfel, luna septembrie 2025 închide capitole grele pentru aceste patru semne și le deschide calea către o etapă plină de creștere, iubire și stabilitate.

OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Adevarul
Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Chirlie Kirk. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Cum a fost adus tânărul în fața instanței
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Secretele ouălor prăjite perfecte. Un ingredient banal face toată diferența
Secretele ouălor prăjite perfecte. Un ingredient banal face toată diferența
Sfaturi Culinare
acum 11 ore
Doza zilnică de Omega-3 recomandată pentru o memorie mai bună, conform nutriționiștilor
Doza zilnică de Omega-3 recomandată pentru o memorie mai bună, conform nutriționiștilor
Sănătate
acum 12 ore
Ioana State, fără secrete și diete minune. Cum a slăbit mai bine de 15 kilograme: „Acum am avut răbdare”. EXCLUSIV
Ioana State, fără secrete și diete minune. Cum a slăbit mai bine de 15 kilograme: „Acum am avut răbdare”. EXCLUSIV
Monden
acum 18 ore
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
acum 19 ore
Parteneri
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
Click.ro
ANAF nu iartă pe nimeni. Fiscul cere ajutorul oamenilor ca să facă rost de bani
Mediaflux
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
Digi24
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Unica.ro