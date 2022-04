Patrick Mouratoglou, prima reacție după victoria Simonei Halep la Madrid. Românca s-a impus lejer, scor 6-2, 6-3, în fața chinezoaicei Shuai Zhang (33 de ani, 39 WTA), în primul tur al competiției dotate cu premii totale de 6.575.560 de euro. Partida a reprezentat și debutul oficial al colaborării între româncă și antrenorul francez. Patrick Mouratoglou a marcat momentul special printr-o postare pe o rețea socială, în care s-a declarat încântat de jocul Simonei.

Halep a declarat într-un interviu pentru site-ul oficial al WTA că simte că poate avea o conexiune cu Mouratoglou, iar francezul are puterea necesară pentru a o îndruma.

„Simt că pot avea o conexiune cu el şi că are suficientă putere pentru a mă conduce, iar eu aveam nevoie de o persoană care să mă conducă. Nimeni nu se poate compara cu Serena (n.r. – Serena Williams, fosta elevă a lui Mouratoglou), aşa că nu am de gând să fac asta acum. El ştie că sunt o persoană diferită, am un stil de joc diferit, o structură diferită. Şi nu prea vorbim despre asta. Ne concentrăm doar pe noi înşine, pe ceea ce avem, pe ceea ce trebuie să facem pentru a deveni cea mai bună versiune a mea”, a spus românca, potrivit WTA .

Patrick Mouratoglou a urmărit partida din boxa Simonei, alături de Arnaud Restifo, sparring-partnerul româncei. Cu cîteva zile în urmă, francezul declarase că decizia de a o antrena pe Halep a fost „de suflet”, bazându-se pe instinctele sale.

„A fost, realmente, o alegere de suflet. Mereu am făcut așa, mi-am urmat întotdeauna instinctele. Simona este o jucătoare excepțională care a făcut deja lucruri fantastice în cariera sa. Avem o relație bazată pe încredere peste care putem construi ceva. Ea încă are capacitatea de a face lucrurile mult mai bine decât le face la ora actuală. Are 30 de ani, aceeași vârstă pe care o avea și Serena când am început să lucrez cu era”, a declarat Mouratoglou, la France TV Info.

Patrick Mouratoglou a urmărit cu atenție jocul noii sale eleve, pe alocuri el părând surprins de calitatea prestației acesteia. El a aplaudat și a strâns pumnul în semn de victorie, la finalul meciului. Apoi, francezul n-a ezitat să puncteze momentul primului meci oficial din cadrul colaborării cu Simona Halep

Simona Halep va avea un meci „de foc” în turul 2, la Madrid. Ea o va întâlni pe principala favorită a turneului, spaniola Paula Badosa (2 WTA). Aceasta a trecut în prima manșă, scor 6-3, 6-0, de rusoaica Veronika Kudermetova (25 WTA). Partida Halep – Badosa va avea loc sâmbătă, 30 aprilie.

The first match of a new collaboration is always special ✨

Couldn’t have asked for a better debut! @Simona_Halep pic.twitter.com/JkTNQQQzTq

— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) April 28, 2022