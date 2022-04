La ce s-a uitat Simona Halep de 100 de ori. Jucătoarea din Constanța a debutat cu o victorie în turneul de la Madrid, la revenirea sa pe circuit după accidentarea suferită la Miami. Ea a învins-o cu 6-2, 6-3 pe chinezoaica Shuai Zhang. A fost și prima partidă în care românca l-a avut în loja sa pe antrenorul Patrick Mouratoglou. Simona Halep a reușit multe meciuri memorabile de-a lungul carierei sale, dar, într-un interviu dat înaintea începerii competiției din capitala Spaniei, a recunoscut că există o întâlnire specială, ce a marcat-o profund.

Halep a disputat multe meciuri memorabile pe parcursul carierei sale. Dar unul anume a marcat-o profund. Pe 13 iulie 2019, Simona Halep reușea să o învingă pe Serena Williams în finala turneului de la Wimbledon, scor 6-2, 6-2.

Simona Halep a recunoscut că a fost gata să se retragă din tenis, în 2021, după accidentarea suferită la Roma și care a șinut-o departe de teren mai multe luni.

„La 30 de ani, am crezut că e gata cariera mea și am fost aproape de retragere în acest an. De fapt, a fost anul trecut, după accidentarea suferită. La începutul anului 2022, m-am simțit puțin mai bine, dar nu eram foarte încrezătoare și am crezut că nu voi mai juca tenis.

Nu am crezut că voi reveni la același nivel după accidentare, pentru că am lipsit patru luni. N-am mai stat niciodată patru luni departe de tenis și am avut probleme mari anul trecut, m-am chinuit. Totodată, am considerat că vârsta de 30 de ani este potrivită pentru a mă retrage din tenis.

M-am gândit mereu la asta, era acolo, undeva, în mintea mea”, a mai spus Simona Halep, în interviul acordat franțuzoaicei Alizé Lim, pentru sursa citată.