Patrick Mouratoglou, prima nemulțumire la adresa Simonei Halep. Ce l-a deranjat pe antrenorul româncei VIDEO

Patrick Mouratoglou, prima nemulțumire la adresa Simonei Halep. Jucătoarea din Constanța a câștigat partida din turul 1 de la Roland Garros mai greu decât era de așteptat. Românca a depășit-o pe debutanta germană Nastasija Schunk (167 WTA) cu 6-4, 1-6, 6-1. La finalul partidei, Halep a mulțumit spectatorilor pentru susținere, dar a adăugat ceva ce l-a deranjat pe Patrick Mouratoglou.

Patrick Mouratoglou, prima nemulțumire la adresa Simonei Halep. Simona Halep s-a calificat cu emoții în turul 2 la Roland Garros, după 6-4, 1-6, 6-1 cu nemțoaica Nastasija Schunk. Și asta, după ce adversara sa a condus cu 3-0 în primul set și 5-0 în al doilea.

Simona Halep a mulțumit spectatorilor prezenți pe o vreme răcoroasă, doar 16 grade și și-a lăudat oponenta pentru jocul prestat.

„Vreau să mulțumesc publicului pentru că a venit, chiar este frig aici. Mă bucur că m-am întors, anul trecut nu am jucat la Roland Garros, mi-a lipsit această atmosferă. Chiar dacă a fost greu și ea a jucat foarte bine, mă bucur că am câștigat.

În setul al doilea, ea a lovit mingile tare și nu am avut replică, dar în final, am rămas concentrată, am reușit să fiu puternică și sunt chiar fericită că am putut să termin acest meci, pentru că e greu mereu în primul tur. E o adversară dură și puternică”, a spus Simona Halep la Eurosport.