Patrick Mouratoglou, despre colaborarea cu Simona Halep: „Nu vreau să-i schimb jocul”. Cum a caracterizat-o pe româncă

Patrick Mouratoglou a vorbit despre colaborarea cu Simona Halep. Antrenorul francez și jucătoarea din Constanța au cea mai în vogă colaborare, la ora actuală, din tenis. Cei doi au trecut prin „botezul” primelor două turnee, la Madrid și Roma, iar acum se pregătesc de marele test de la Roland Garros. Patrick Mouratoglou a analizat munca sa alături de Halep, făcându-i și o caracterizare elogioasă româncei.

Patrick Mouratoglou, despre colaborarea cu Simona Halep. Din 7 aprilie, cei doi formează cel mai mediatizat cuplu antrenor-jucător la acest moment, din lumea tenisului. Fostul lider mondial a început să se pregătească la Academia Mouratoglou înainte de turneele din SUA, revenind acolo după accidentarea suferită înainte de Miami.

Simona Halep s-a arătat entuziasmată de colaborarea cu fostul antrenor al Serenei Williams, vreme de un deceniu.

„Patrick mi-a oferit multă motivație și m-a ajutat să îmi găsesc dragostea pentru acest sport. Este o plăcere să fiu din nou pe teren și să muncesc din greu. Totul s-a schimbat și acum trebuie să mă adaptez, dar simt că m-am descurcat bine până acum. Abia aștept să ofer ce am mai bun pe teren și să dau tot ce am mai bun. Pot să fiu mai agresivă și lucrăm la acest aspect, dar și la jocul complet”, a spus Simona Halep pentru Eurosport.

Patrick Mouratoglou a analizat colaborarea de până acum cu Simona Halep, înainte de debutul acesteia la Roland Garros. Tehnicianul de 51 de ani a recunoscut că nu-i cunoștea personalitatea, dar a descoperit o persoană „foarte inteligentă, deschisă și blândă”.

„Am văzut-o pe Simona jucând de multe ori de-a lungul anilor. A jucat contra Serenei de numeroase ori. Am avut întotdeauna cea mai mare admirație pentru ea și pentru ceea ce a reușit. De asemenea, i-am apreciat jocul, loviturile, spiritul de luptă. Nu îi cunoșteam personalitatea, dar când am început să discutăm, atunci când a venit la academia mea, am descoperit o persoană deosebită. Foarte inteligentă, deschisă, blândă, autentică. Văd că are o educație solidă, cu valori puternice. În lumea noastră, asta contează foarte mult”, a declarat Mouratoglou pentru GSP.