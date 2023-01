Pasiunile pe care le are fata Danielei Gyorfi în clasa a 5-a: ‘Învață japoneză și coreeană’. La ce materie este olimpică EXCLUSIV

Maria, fiica Danielei Gyorfi și a lui George Tal, își surprinde părinții în fiecare zi. Elevă în clasa a cincea, fata artistei este olimpică la istorie și, în același timp, învață singură coreeana și japoneza. Solista ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, că ia în calcul ca pe viitor să o înscrie la un liceu privat, unde să aibă posibilitatea să se perfecționeze.

Ce pasiuni are fata Danielei Gyorfi: ,,are numai 10, rar ia o notă mai mică”

Daniela Gyorfi are o relație specială cu fiica ei, pe care o are cu George Tal, așa cum, de altfel, și solista a fost foarte atașată de mama ei. Daniela ne-a mărturisit că Maria o surprinde în fiecare zi cu performanțele școlare, chiar dacă, în urmă cu un an, ea s-a mutat la o altă instituție de învățământ, în Corbeanca, după ce părinții și-au schimbat domiciliul:

„Merge și la olimpiadă, la istorie. Are numai 10, rar ia o notă mai mică. I-am și insuflat chestia că dacă de acum pierde șirul lecțiilor și nu înțelege și nu spune îi va fi foarte greu”, spune Daniela Gyorfi, exclusiv pentru Playtech Știri.

„Aș da-o la un liceu particular”

Maria se descurcă la fel de bine și la matematică, fără a avea meditator și, totodată, învață singură coreeana și japoneza. Cum puștoaica vrea să devină translator, Daniela Gyorfi se gândește să o dea la un liceu particular, unde să se perfecționeze:

„Îi plac coreeana și japoneza, le învață singură, acum zice că vrea să fie translator. Aș da-o la un liceu particular, de limbi străine. Nu o ajut la lecții, ea și le face”, a mai adăugat ea, pentru Playtech Știri.

Ce-și dorește pentru fiica ei

Potrivit propriilor mărturisiri, artista a muncit enorm ca să ajungă unde este acum, după ce avut o copilărie plină de lipsuri. Dana și mama ei au fost sărace, dar roata s-a întors.

Daniela își dorește ca fiica ei să fie în primul rând un copil educat, care să știe să se descurce în viață, nu să primească totul de-a gata. Încă din primele zile de școală, artista le-a cerut cadrelor didactice să o trateze ca pe un copil normal, nu ca pe unul cu părinți vedete.

„E ceva nou, e altceva”

Daniela Gyorfi și-a pierdut mama în urmă cu opt ani, după o suferință lungă, dat fiind faptul că rămăsese paralizată după ce a căzut de pe o scară. După decesul mamei, solista a rămas cu o moștenire de cinci case. În prezent, Daniela mai are doar două apartamente unite din ce i-a lăsat mama ei, la parterul unui bloc mai vechi.

Artista a reușit însă la începutul anului trecut să-și cumpere o locuință de lux, cu ceva curte, în Corbeanca, de care este foarte mândră: ”E ceva nou, e altceva. Avem și curtea noastră”, a mai spus artista.