Pasărea bizară care a băgat spaimă în oameni. Toți sunt uimiți de ea, când deschide ciocul VIDEO

O creatură bizară cu multă blană, ochi mari și o gură uriașă a surprins pe toată lumea. Specialiștii o studiază atent, iar localnicii au diverse semne de întrebare cu privire la pasărea nemaivăzută.

O pasăre bizară a uimit pe toată lumea. Unde și-a făcut apariția?

Un videoclip cu un animal bizar a devenit viral. O femeie a reușit să filmeze o creatură ciudată. Aceasta stătea așezată pe un gard, fiind confundată chiar cu o bucată de lemn. Cu toate astea, vietatea de dimensiuni mari nu s-a speriat în momentul în care cineva s-a apropiat de ea, astfel că a reușit să fie văzută în toată splendoarea.

Animalul diferă de păsările obișnuite, deși inițial mulți au crezut că este o bufniță, dar blana, ochii și forma ciocului indică altceva. În timp ce femeia s-a apropiat mai tare de creatură încercând să îi vadă detaliile, aceasta a devenit mai precaută, așa că și-a ridicat penele de pe spate și și-a deschis gura imensă.

Animalul a scos un mormăit neașteptat și neobișnuit care a ieșit foarte mult în evidență. Localnica s-a panicat după cele văzute și a făcut imediat publice imaginile incredibile.

Nu mulți știu de această pasăre care poartă numele de marele potoo și face parte dintr-o specie care preferă insecte mari și vertebrate de dimensiuni mici. Creatura măsoară aproximativ 60 de centimetri și cântărește circa 680 de grame.

Detalii despre creatură

Deși are un aspect înfricoșător, ea este inofensivă în relația cu oamenii și cu alte animale pe care nu dorește să le consume. O caracteristică a sa este strigătul grav pe care îl are pe parcursul nopții. De obicei se găsește în pădurile din America de Sud, iar femeia care a filmat-o se afla într-o fermă din Chibolo, Columbia.

”Prima dată când am văzut-o am crezut că este un băț, dar s-a mutat și m-am apropiat de el. Pasărea și-a deschis ochii și gura și m-a speriat foarte mult, dar fiind atât de ciudată am decis să fac poze și să înregistrez. Când m-am apropiat am ridicat mâna și el a deschis gura ca răspuns.”, a povestit ea conform The Mirror.