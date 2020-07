Partidul lui Florin Călinescu și-a anunțat candidații la Primăria Iași. Gestul rușinos de la conferință

Partidul Verde, formațiune politică a cărui lider este cunoscutul actor Florin Călinescu, și-a lansat candidații pentru primăria Iași. La declarațiile de presă făcute cu ocazia lansării candidaților nu s-a respectat aproape deloc distanțarea socială, iar persoanele care au purtat măști de protecție se puteau număra pe degetele de la o mână.

Florin Călinescu, liderul Partidului Verde, și-a lansat candidații pentru Primăria Iași. La eveniment nu s-au respectat deloc regulile impuse de epidemia de coronavirus, ceea ce poate fi considerat un gest rușinos.

Persoanele participante s-au înghesuit, nerespectând distanțarea socială, iar cei care au purtat măști de protecție au fost foarte puțini. Astfel, Florin Călinescu, se poate spune că se situează de partea celor care nu cred în coronavirus și îl bagatelizează ca atare.

Partidul verde, un partid anti-sistem

”Este un partid anti-sistem. Adică, după 30 de ani de cutare, cutare, cutare, am zis-bă nu se mai poate și am zis ma bag la joc, nu neapărat împotriva lor, să-și voteze fiecare preferații, după sistemul vechi, dar atunci nu trebuie să te mai plângi de calitatea veții. Că așa am fost obișnuiți. ne mai dă un punct de pensie, ne mai dă nu știu ce voie și așa mai departe.

Partidul Verde este un frățior al Partidului Verde European, care este singura cale, uite Germania, uite Italia, uite Suedia, sunt cred și vreo 80 de coloegi europarlamentari la Bruxelles, și uita așa și românii, și aici ne ajută și românii de afară, pentru că ei știu ce înseamnă Partidul Verde în străinătate, în Germania și austria chiar sunt la guvernare, iar în Franța au câștigat orașe importante.

Cine sunt candidații Partidului Verde pentru Primăria Iași

Sunt 10 milioane de români care nu votează partide cunoscute, astfel că avem de unde să găsim înțelegere”, a declarat Florin Călinescu.

Florin Călinescu, președintele Partidului Verde, a anunțat candidații la Primăria Iași și Consiliul Județean Iași. Astfel, pentru fotoliul de primar va candida Vlad Baba, iar Sebastian Tătaru va candida la Consiliul Județean.