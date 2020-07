Ce a dezvăluit Florin Călinescu despre salariul încasat de Andreea Esca: “Mai puțin”

Florin Călinescu a dat iar din casă! Invitat la emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, acesta a dezvăluit multe detalii picante, printre care și amănunte despre salariul încasat de Andreea Esca.

Florin Călinescu și Andi Moisescu au fost invitați de Cătălin Măruță la emisiunea sa de pe Pro TV, unde cei doi jurați au despărțit apele în două cu detaliile lor din culise. Cunoscutul actor nu s-a abținut și a rememorat câteva amintiri prețioase din istoria trustului. Mai cu seamă că el a fost cel care i-a împins pe câțiva dintre vedetele cunoscute de la noi să intre în televiziune. La un moment dat, prezentatorul de televiziune i-a întrebat care din ei are salariul mai mare. În timp ce Andi a făcut ochii mari la cei prezenți în platou, Călinescu s-a pus pe glume, ca de obicei. ”Cine are salariul mai mare?”, a fost testul lui Măruță.

”Habar n-am cât are Andi Moisescu, tu sau Andra”, a răspuns, scurt, Călinescu. Avea să vină întrebarea care i-a făcut pe toți să râdă în hohote. ”Dar Esca știi cât are?” ”Mai puțin…”, a răspuns Călinescu. ”Acum, depinde pe cât, pe zi, pe minut, pe an?” S-a băgat Andi Moisescu: ”Păi, Andreea Esca lucrează în fiecare zi, noi?” ”Noi lucrăm 30 de zile pe an”, a punctat Florin Călinescu.

”Mă chinui cu Facebook-ul ăsta și cred că mă opresc aici. De ce? Am câteva milioane de urmăritori. Dar dacă aș cânta ca soția ta, aș avea 50 de milioane. Aș întrece-o pe Rihanna. ingura aplicație la care mă bag de o lună, și cred că mi-am blocat telefonul… Scriu eu de-ale mele, vorbesc eu de-ale mele și apare…ai ajuns la o vârstă, ești singur, vrei ceva bun în cartierul tău, pe strada ta? Am sunat. Alo, sunt Florin Călinescu… Bă, ca boul am crezut ca-mi comand ceva chinezesc. De fapt, era un site de boarfe”

Florin Călinescu