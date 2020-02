Partenerul Antoniei din reclame, de nerecunoscut. Ce s-a întâmplat cu actorul de la BRomania

BRomania, pe numele adevărat Matei Dima, cunoscut pentru reclamele Vodafone în care a apărut cu frumoasa Antonia, s-a tranformat total, ajungând de nerecunoscut. Acesta pare că a pierdut lupta cu kilogramele în plus.

Partenerul Antoniei din reclame, de nerecunoscut

Astfel că, vloggerul, cunoscut în mediul online și ca BRomania a atras taote privirile la premiera filmului ”Miami Bici”, premieră care a avut loc recent la Timișoara. Actorul de comedie s-a transformat total, părând că a pierdut iar lupta cu kilogramele în plus, după ce în ultima vreme reușise să dea jos kilograme bune.

Chiar dacă regizorul filmului „5GANG: Un altfel de Crăciun” a fost îmbrăcat numai în negru, hainele nu au reușit să mascheze ceea ce era destul de evident, și anume noua sa formă fizică.

Reamintim că Matei Dima este vlogger, actor, scenarist, producător, iar acum se poate lăuda și cu regizarea a două filme, și anume „5GANG: Un altfel de Crăciun!” și „Miami Bici”. La ultima dintre producții, BRomania a lucrat alături de bunul său prieten, și anume, Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc a anunțat anul care a trecut primul său proiect cinematografic în care a ajuns să se implice total, ca scenograf și producător. Astfel că, „Miami Bici” s-a filmat în cea mai mare parte în Statele Unite ale Americii, iar Matei Dima a putut lucra la acest proiect în calitate de regizor. Codin Maticiuc a dorit, astfel, să le dea românilor șansa de a lucra la acest film, organizând un castig adevărat.

Primul film independent

„Fiind primul film și independent pe care îl fac cu Codin facem mai multe joburi, avem mai multe roluri. Suntem și scriitori, și producători, și regizori, și actori. Acum suntem cumva în postura de producători și căutăm cele două noi talente din România. Să știi că au venit din Constanța deja destul de mulți. M-am gândit că or să vină, fiind cel mai aproape. O «pilă» îți dai seama că nu putem să punem, dar o să fim mai atenți”, a relatat Matei Dima pentru libertatea.ro.

„Am dorit și nu prea am avut parte de castinguri, am zis să facem noi primii și încurajăm să vină oameni pe care noi îi vedem că sunt un pic talentați și că au ceva. Ne-am dorit să dăm o șansă așa cum și noi am primit. Și eu și Bro pe lângă muncă am avut și un dram de noroc”, a declarat și Codin Maticiuc.