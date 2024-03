Părinţii studentei la Medicină au presimţit moartea tinerei. Ce au făcut cu doar câteva ore înainte ca Mirel să le ucidă fata

Noi detalii ies la iveală în cazul tinerei din Timișoara ucisă de Mirel, colegul ei de facultate. Părinții Andreei spun că au presimțit că fiica lor a pățit ceva, deoarece nu le-a mai răspuns la telefon.

Andreea trebuia să se întoarcă acasă după ce și-a terminat orele la Facultatea de Medicină din Timișoara, acolo unde era student și asasinul ei. Părinții au așteptat-o, dar în zadar.

Au plecat în căutarea ei, neștiind unde se află, au întrebat la toate spitalele din zonă. Cei care i-au anunțat că fiica lor a fost ucisă au fost polițiștii de la Secția Băile Herculane.

Tatăl Andreei spune că a presimțit de la bun început că fiica lui a pățit ceva. Tânăra voia să-l anunțe pe Mirel că nu își dorește o relație cu el, iar de acolo lucrurile ar fi degenerat.

„Nu vedeți…foarte rău. Nu a fost o relație între ei. Erau colegi. El era coleg cu colega ei de cameră. Mi-e greu să povestesc. La ora 11:00 am vorbit cu ea. Mi-a trimis mesaj că a terminat orele. Mi-a zis că își face bagajele și că vine acasă.

Și îmi trimite mesaj că se urcă în autobuz, la 12 ia microbuzul să plece. Nu mi-a mai trimis mesaj. Am mai întrebat-o pe unde e, ce face, nu mi-a răspuns.

Am sunat-o, nu a răspuns. Am intrat la griji, eram sigur că ceva nu e în regulă. Mă anunța de fiecare dată. Am luat mașina și am plecat spre Timișoara. Nu știa nimeni ce se întâmplase sau ceva”, a mărturisit îndurerat tatăl Andreei, la Acces Direct.