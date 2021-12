Adrian Mutu, din punct de vedere profesional, trece printr-o perioadă bună, sau cel puțin așa se vede. Este unul din pretendenții la postura de selecționer al Naționalei României. Dar, conform ultimelor informații, Adi Mutu și-a anunțat meciul de retragere pe 11 iunie anul viitor, pe Cluj Arena. Meciul coincide cu prima întâlnire a Naționalei cu cu Finlanda în Liga Națiunilor. Concluzia este că s-ar putea să spună pas ofertei FRF. Pe plan personal, însă, lucrurile merg extrem de bine, iar familia soției sale, Sandra, a decis să fie mai aproape de el, Sandra și băiețelul lor de 4 ani.

Adi Mutu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Sandra, iar cei doi au și un băiețel de 4 ani, Tiago. Până de curând, Adi Mutu și partenera sa, locuiau singuri într-un ansamblu rezidențial. Numai că de curând, familia soției a decis să se mute mult mai aproape de cei doi. Mariana Bachici, soacra lui Adi Mutu, a decis să vândă tot ce are în Timișoara, și să se mute în același bloc, unde locuiește ginerele și fiica sa, Sandra. Același lucru l-au făcut și părinții „Briliantului”.

„Am vândut totul în Timișoara. Am cumpărat aici și am locuiesc în același bloc cu ei, dar la etaje diferite. Îi iubesc foarte mult și fără să îi văd zilnic îmi era greu. De aceea am renunțat la Timișoara. Mai ales pe Tiago…care pentru mine este un înger pe pământ. E parte din sufletul meu.

Băiatul (fiul ei, fratele Sandrei n.r) este și el aici de curând, i-am cumpărat apartament lângă pădure, aproape de noi. Acum e toată familia împreună. Și părinții lui Adi au vândut casa din Pitești, și-au cumpărat apartament. Locuiesc tot aproape de noi”, a declarat, pentru Click!, Mariana Bachici.