Părinții artistului de la Românii au talent care s-a sinucis au rupt tăcerea. Ce dezvăluiri au făcut

Mama lui Cătălin Caragea, concurentu de la ”Românii au talent”, cel care a fost găsit fără suflare în locuința lui din Chișinău, a făcut mărturisiri dureroase despre regretatul artist.

Mama lui Cătălin Caragea a rupt tăcerea

Reamintim că – Cătălin Caragea, solistul trupei 7Klase, și-a pus capăr zilelor în luna martie, la vârsta de 22 de ani, lăsând multă durere în urmă. Potrivit prietenilor lui, artistul ar fi suferit de depresie, recurgând la gestul necugetat de a-și pune capăt zilelor.

Artistul a fost condus pe ultimul drum fără ca părinții să fie de față, deoarece familia sa era blocată peste hotare, din cauza pandemiei de coronavirus.

„Au trecut 3 luni de când nu mai ești cu noi…3 luni cumplite de chin și suferință…

Regretăm că, în perioada în care am fost nevoiți să acceptăm trecerea subită în neființă a copilului nostru, Cătălin Caragea, s-au facut multe speculații la acest subiect. Pierderea copilului, pentru un părinte este un proces chinuitor, insuportabil atât fizic, cât și moral, prin care nu dorim nimănui, dar absolut nimănui să treacă… Or, voi, ziariștii, trebuie să Vă documentați sursele!

Avem viziunea noastră cu privire la cele întâmplate, pentru că discutam permanent cu Cătălin, în fiecare zi, însă în amintirea copilului nostru, preferăm să ne abținem de la dezvăluiri publice.”, a spus mama lui Cătălin Caragea.

”Distanța și timpul ne-au înstrăinat pe mine și pe soț”

„Totuși, reiterăm că Cătălin a fost un copil fericit, care a crescut alături de mama și surioara lui până la vârsta de 22 de ani, când împreuna am decis să-și înceapă viața independentă.

I-am descoperit talentul încă de mic copil, iar la vârsta de 5 anișori cânta, deja cu multă ardoare de pe scena ”Palatului de cultură” din localitatea Malcoci, r-l Ialoveni. Îi plăcea foarte mult să cânte şi participa la grădiniță, apoi la şcoală la toate concursurile muzicale şi serbări..Cânta de dimineață până în seara, peste tot…și asta îl făcea fericit…De mic,deja ințelegea, ca muzica este totul pentru el.

Am fost o familie obișnuită de intelectuali (pedagogi), cu credință în Dumnezeu. Ca multe alte zeci de mii de familii din Moldova, ne confruntam, la început, cu probleme financiare. Astfel, tatăl lui Cătălin a fost nevoit, cu 20 de ani în urmă, să plece în străinătate pentru a susține familia financiar, inclusiv pentru ca copiii să se dezvolte multilateral. Şi desigur, copiii au fost crescuți şi educați mai mult de mine,adica de mama,cu multă atenție, dragoste şi responsabitate.Cătălin, fiind şi primul nepoțel la bunei,era foarte iubit de ei,astfel in zilele libere şi la sărbători petreceam timpul împreună cu ei.

Din păcate, la fel ca pe alte mii de familii, distanța și timpul ne-au înstrăinat pe mine şi soț. Însă, am fost onești unul față de altul și ceva timp în urmă am divorțat menținând, până în prezent, o relație normală și matură. Astfel, copiii nu au fost tare afectați de aceasta despărțire, deoarece erau obişnuiți sa-și vadă tatăl rar, şi noi am continuat să locuim în 3 (eu, Cătălin şi Mădălina), la fel ca înainte, în aceeaşi casă, cu aceleaşi condiții în Chişinău.”, a mai ținut să transmită mama regretatului artist, pe nume Aurelia Deliu.