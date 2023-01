Parfumul favorit al Prințesei Diana. Prețul este foarte accesibil pentru toată lumea

Printre acuzațiile scandaloase aduse rudelor sale, Prințul Harry a făcut și câteva dezvăluiri emoționante în cartea sa autobiografică, „Spare” („Rezerva”). Ducele de Sussex își amintește și acum care era parfumul favorit al Prințesei Diana. Încă se găsește în comerț, la un preț accesibil pentru toată lumea.

Chiar înainte de lansarea oficială în librăriile din aproape toată lumea, cartea autobiografică a Prințului Harry a stârnit un val uriaș de controverse, fiind considerată, de fapt, o nouă lovituă pe care acesta o dă Familiei Regale a Marii Britanii.

În paginile „Spare”, Ducele de Sussex îi atacă pe Regele Charles al III-lea și pe soția acestuia, Camilla, pe Prințul William și chiar și pe Kate Middleton, cu care a avut întotdeauna o relație specială.

Printre dezvăluirile și acuzațiile scandaloase aduse monarhiei, Harry face și câteva dezvăluiri emoționante, cele mai multe despre mama sa, regretata Prințesa Diana.

Cu toate că au trecut mai bine de 25 de ani de la accidentul tragic, Harry își amintește și astăzi care era parfumul favorit al Prințesei Diana. Este vorba despre First, produs de casa Van Cleef & Arpels, un parfum caracterizat prin note de iasomie roz, note aldehidice, lemn de santal de chihlimbar și vanilie.

Brandul francez ce a creat acest parfum este renumit și pentru bijuterii și ceasuri. A fost fondat în 1896 de către Charles Arpels and Alfred Van Cleef și în cel peste un secol de activitate a avut printre clienți nume mari precum Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Claudia Cardinale, Romy Schneider, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Charlotte Rampling, Chiara Mastroianni, Sharon Stone, Kristin Scott Thomas, Julia Roberts și Uma Thurman.

Parfumul favorit al Prințesei Diana se găsește și acum în comerț, la un preț accesibil – o sticlă de o sută de mililitri costă puțin peste 400 de lei.

Probabil una dintre cele mai dure acuzații pe care Harry le face în „Spare” este la adresa fratelui său mai mare. Ducele de Sussex susține că o ceartă cu Prințul de Wales a devenit violentă:

„M-a prins de guler, mi-a smuls colierul şi m-a trântit la podea”, îl citează The Guardian pe prinţul Harry.

„A pus jos un pahar cu apă, apoi a venit la mine. Totul s-a întâmplat atât de repede. Atât de repede. M-a prins de guler, rupându-mi colierul şi m-a trântit la podea. Am aterizat pe castronul câinelui, care mi-a crăpat sub spate, iar cioburile m-au tăiat. Am stat acolo o clipă, năucit, apoi m-am ridicat în picioare şi i-am spus să iasă.”