Parcul din București care se redeschide după 30 de ani. Cât de bine arată acum, trebuie să-l vizitezi

Un parc din Capitală se redeschide după 30 de ani în care nu a primit nicio persoană. Bucureștenii se vor bucura de un nou spațiu în care să se recreeze. Cât de bine arată acum locul?

Un parc din București se redeschide după 30 de ani după ce nu a primit pe nimeni. Concret, este vorba despre parcul Sticlăriei care se află în zona Vergului din Sectorul 2. Spațiu este dechis publicului larg din cursul zilei de vineri, de la orele 10:00, după zeci de ani în care a stat închis.

Anunțul a fost făcut chiar de primarul Radu Mihai, pe rețelele de socializare. Intervenția făcută este una minimalistă. Acesta nu dispune de betoane, multe spații amenajate și nu are prea multe modificări, iar în anumite zone chiar seamănă cu o mică deltă.

Cu toate astea, locuitorii Sectorului 2 se bucură să aibă un spațiu aproape de casă unde să pot lua aer și-și pot pune gândurile în ordine.

”Au fost multe discuții despre refacerea acestui parc, au fost tot felul de proiecte. Lucrările au început după discuții lungi, cu multe ONG-uri, și am decis o intervenție minimalistă. Am zis că nu vrem să betonăm, că nu vrem să punem pavele, că nu vrem să punem loc de joacă.

Am spus că vrem să fie un parc altfel decât s-a făcut până acum în București pentru că avem nevoie de diversitate și aici e un ecosistem extraordinar, avem tot felul de păsări, gâze, care nu există în alte locuri din București.

Am vrut să le păstrăm și atunci intervenția a fost una minimalistă, am vrut să păstrăm cât se poate de natural acest loc, în așa fel încât oamenii să vadă natura în oraș. Ne-am inspirat puțin și din Delta Văcărești și nu am vrut să betonăm malurile lacului sau aleile”, a explicat primarul Radu Mihaiu pentru HotNews.ro.