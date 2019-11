Panică pentru Gina Pistol, la filmările Asia Express. Ce a pățit iubita lui Smiley în Filipine

Arta cere sacrificii, așa că Gina, într-un moment în care se bucura de splendoarea peisajelor, a pățit ceva la care nu s-ar fi gândit. Din păcate, echipa a fost nevoită să intervină de urgență. Moderatoarea show-ului de aventură a rămas șocată de ceea ce era să pățească.

Cele 9 echipe care încearcă să treacă sezonul acesta peste cele mai grele provocări au plecat din România la jumătatea lunii octombrie. De atunci, acesta s-au relaxat câteva momente, mai apoi au intrat direct în probele de foc. Cu toate că show-ul va apărea pe micile ecrane abia în primăvara anului viitor, cei de la Antean 1 realizează până atunci un jurnal de călătorie.

Chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Cătălin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buză și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh sunt cei care luptă anul acesta pentru experiențe de neuitat și pentru a putea rămâne până la final în competiția care le poate aduce în buzunare 30.000 de euro.

În timpul unor filmări, Gina a trăit o adevărată spaimă. Aceasta s-a așezat la o mare înălțime cu scopul de a putea aduce telespectatorilor cele mai frumoase cadre. Din păcate, după câteva minute și-a dat seama că i se face rău din cauza hăului care părea nesfârșit.

“M-am urcat acolo şi timp de 2-3 minute n-am avut nicio problemã. Apoi, brusc, am realizat la ce înălţime mă aflu, parcă am văzut tot hăul ce se întindea la picioarele mele si m-a luat panica. Am şi eu misiunile mele în Asia Express!”

Gina Pistol