Panică în casa Puterea Dragostei! Berna se simte extrem de rău: „Nu-mi simt mainile si picioarele!”

Clipe de panică în casa Puterea Dragostei! Berna se simte extrem de rău, iar Philip îi este alături în cele mai grele clipe. Cei doi s-au retras în culise până starea de sănătate a blondinei se va ameliora.

Puterea Dragostei: Berna se simte extrem de rău, iar Philip îi este alături

Imagini greu de vizionat pentru cei de acasă în ediția de azi. Philip și Berna trec prin momente extrem de dificile, după ce tinerei i s-a făcut rău și nu a mai putut să se țină pe picioare. Din păcate, atmosfera tensionată și neglijența și-au spus cuvântul asupra blondinei.

Cu toate că amorezii nu au fost în relații bune, se pare că la rău au fost aproape. Philip a vegheat-o până ce staff-ul și Andreea Mantea au venit să le spună cum să procedeze în această situație. Din păcate, nu sunt alte vești despre starea de sănătate a tinerei, dar producția se ocupă în detaliu de fiecare concurent, mai ales în acest vremuri.

„Am venit să văd ce faceți, dar e prăpăd aici”

Andreea Mantea: Doamne Dumnezeule mare! Am venit să văd ce faceți, dar e prăpăd aici. Ce faceți?

Philip: Mi-a explicat de ce. A băut două energizante și șase cafele, nici nu cred că a mâncat.

Berna: Nu-mi simt mâinile și nici picioarele!

Andreea Mantea: De ce stai aici? De ce sunteți aici?

Philip: Ne-am pus aici jos, am vorbit, iar după a luat-o răul dintr-o dată

Andreea Mantea: Berna, ești bine? Hai să vă întindeți în pat, nu mai stați aici în frigul ăsta.

Berna: Mă doare aici, în piept. Nu pot să suflu normal!

Andreea Mantea: Dintr-o dată a luat-o?

Berna: Mi-a fost rău, am fost afară și apoi mi-a venit să vomit.

Andreea Mantea: Stai aici liniștită și dacă nu te faci bine chemăm ambulanța.

Berna: Nu-mi simt corpul, nu pot să vorbesc.

Andreea Mantea: Ai fost pe afară zilele astea?

Berna: Nu!