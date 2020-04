Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Iancu Sterp de la Puterea dragostei a vrut să participe şi el la emisiunea concurs de la Kanal D, Survivor România.

În secret, de la Puterea Dragostei la Survivor. Cine a dat probele pe ascuns

Chiar dacă nimeni nu îi dădea prea multe şanse când a ajuns în Republica Dominicană, Iancu Sterp face senzație la Survivor România. Iancu Sterp nu a luat în seamă răutăţile ce s-a vehiculat despre el, a avut încredere în forţele proprii încă de când a intrat în concurs, dovadă fiind mesajul pe care l-a lăsat fanilor când a plecat în Republica Dominicană.

”O să dau ce e mai bun din mine. O să lupt ca să îmi demonstrez că locul meu e acolo. Nu cred că o să mă accidentez, pentru că mă știu pe mine, sunt puternic. O să am nevoie însă de un strop de noroc, să nu-mi pierd răbdarea. Votați-mă dacă vreți să rămân acolo cât mai mult”, le-a transmis Iancu Sterp fanilor săi.

Alex Bobicioiu a vrut şi el la Survivor România

Iancu Sterp nu este singurul concurent de la Puterea dragostei care a vrut să participe la Survivor România. Prietenul cel mai bun al lui Iancu Sterp a povestit totul pe marginea acestui subiect.

Astfel, Alex Bobicioiu a dat probe în secret la Survivor România, și chiar s-a descurcat foarte bine. ”Mi-ar fi plăcut să ajung în Republica Dominicană, este un show total diferit, interesant, provocator, în plus, eu sunt o fire sportivă. De aceea, m-am înscris! M-am prezentat la probe și am scos timpi buni pe trasee, dar nu am avut noroc să fiu selectat. Poate, data viitoare! Mă bucur însă pentru Iancu, este foarte bun și sper să câștige competiția”, a spus Alex Bobicioiu.