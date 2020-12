Pandemia face ravagii printre artiștii din România. O nouă cântăreață, în prag de faliment: „Am băgat actele deja”

A cunoscut celebritatea în anii ’90, când a devenit „cea mai fidelă fată”. Fire rebelă, în adolescență, Marijuana nu s-a ferit să recunoască faptul că a avut probleme din cauza consumului de substanţe ilegale. Marijuana, pe numele adevărat Dana Coteanu, a divorţat de Sebastian Calu, bărbatul cu care are o fetiţă și pe care l-a acuzat că devenea violent după ce consuma alcool, și are un nou iubit, alături de care își crește cele două fetițe, Elena, în vârstă de 7 ani, și Alesia, în vârstă de 15 ani. Pandemia de coronavirus a afectat-o pe plan financiar: Afacerea cu bijuterii a Marijuanei este pe butuci, iar spectacolele au fost anulate. Cu toții trăiesc la limita sărăciei, așa că Marijuana cere ajutor de la Stat. Vedeta ne-a povestit despre fiice ei, dar și despre problemele financiare, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Cum ți-a schimbat viața pandemia?

Pandemia mi-a schimbat viața în bine pentru că mental și psihologic sunt mai liniștită. Cât despre coronavirus, eu de mică am avut probleme cu răcelile, de când m-am născut. Chiar era să mor cănd eram mică de la o răceală. De doi-trei ani am observat că răcelile cu care ne confruntăm sunt mult mai grave, sunt niște viruși mult mai periculoși. De aceea sunt foarte atentă, mă protejez foarte bine. Iau vitamina C, zilnic, paracetamol, aspirină, multe ceaiuri, fructe, carne, din când în când. Mergem înainte, cum o vrea bunul Dumnezeu.

Cum a fost in izolare, ce ți-a lipsit cel mai mult?

În izolare, a contat foarte mult faptul că am fost alături de familia mea, lângă bărbatul ideal pe care mi l-am dorit toată viața. Cred că mi-a fost mai ușor alături de ei. Nu mi-a fost ușor financiar. Dar dragostea și iubirea dintre noi a fost mai mare, așa că am reușit să trecem cu bine.

Vei face vaccinul anti-Covid? Românii sunt reticenți din cauza efectelor secundare.

Voi urmări tot ce se întâmplă cu acest vaccin, o să văd ce reacții au ceilalți oameni care se vor vaccina. Voi hotărî la timpul potrivit. Deocamdată nu știu, nu am un răspuns clar de dat în ce privește acest vaccin.

Ce fac fetele? Cea mare îți seamănă leit, crezi că sunt șanse să ajungă solistă, ca tine?

Fetele sunt bine, cea mare este la liceu, cea mică este în clasa pregătitoare la școală. Fac ore online, ceea ce mă bucură într-un fel pentru că le am aproape, acasă. Amândouă îmi seamănă. Nu știu dacă cea mare va ajunge cântăreață, ca mine, dar eu o s-o susțin și o să-i dau idei pe parcurs. Oricum vom face o piesă împreună cu siguranță. Mi-aș dori mult să mă moștenească, pentru că m-aș regăsi în ele.

Care a fost cel mai greu moment pentru tine, ca mămică? Cum e să crești două fete?

Ca mămică nu e greu, dacă la rândul tău ai avut o mamă bună care a avut ce să te învețe. Fetele cresc cum am crescut și eu, sunt mulțumită de ele. Le povestesc prin ce am trecut eu, le spun ceea mi s-a întâmplat mie și ele să aleagă ce e bine și ce e rău. Amândouă sunt cuminți.

Tu ai fost cea mai rebelă fată în adolescență. Cum ai reușit să treci peste toate problemele? Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Nu am fost cea mai rebelă, au fost alții mai rebeli ca mine. Faptul că aveam un nume mai sonor, adică Marijuana, s-a crezut că sunt cea mai rebelă deși nu eram. Credința în bunul Dumnezeu, în lumină și în bine, m-au făcut să trec peste greutăți. Au fost multe momente grele în viața mea.

Cum te mai înțelegi cu fostul soț? Mai țineți legătura?

Fostul soț vine, își vede fetița, dar nu avem nici o legătură. Nu ținem legătura, vorbesc doar ei doi.

Cum v-a afectat financiar pandemia? A fost greu cu banii pentru toți artiștii anul acesta.

Ne-a afectat nu numai pe noi, pe toată lumea. Acum afacerile nu mai merg, lumea trebuie să se reorienteze. Pentru artiști este mult mai greu. Se dau niște bani de la stat. Am introdus și eu actele, sper să iau niște bănuți care să ne ajute să supraviețuim.

Mai ai afacerea cu bijuterii. Cum merge? Cum va descurcați cu veniturile?

Afacerea cu bijuterii o mai am, dar nu pun accent acum pe ele. Nu ne descurcăm prea bine cu veniturile, nu ne este deloc ușor. Sperăm să se termine mai repede și să revenim la normal.

Ce vei face de Sărbători?

Anul acesta nu am avut cântări, anul trecut am avut multe. Am avut și o lansare de disc cu fetele cu care cânt acum, am scos și o piesă, acum să vedem când se dă drumul la cântări. Anul acesta singura cântare a fost de ziua mea, în familie. Sărbătorile sunt frumoase împreună cu familia.