Palatul în care trăiește Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor. Ce casă luxoasă are milionarul

Palatul în care trăiește Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor. La cei 23 de ani, tânărul investitor și-a putut permite să își achiziționeze casa visurilor în România. Deși mare parte din activitatea sa se desfășoară peste Ocean, Sebastian Dobrincu a dezvăluit că și-a cumpărat o casă în țara natală și le-a arătat fanilor să „palatul” său.

Sebastian Dobrincu este unul dintre antreprenorii români care au cunoscut succesul în carieră încă de la o vârstă fragedă. Iar acum, la cei 23 de ani, investitorul de la „Imperiul Leilor” își poate permite ce unii pot doar să viseze. Întrucât activitatea sa în România a devenit una constantă, Sebastian Dobrincu a hotărât să cumpere o locuință aici și să renunțe pentru o perioadă la traiul din Statele Unite.

El le-a arătat fanilor locuința sa din București. Este vorba despre un apartament de lux, cu două dormitoare, patru băi, un dressing generos, o terasă cu o priveliște de vis, o cameră dedicată serilor de cinema, dar și alte spații pentru care momentan nu a găsit o utilitate. Acesta a făcut o prezentare a casei pe Internet și le-a dezvăluit fanilor cum arată apartamentul în care s-a mutat.

„Dragi prieteni, pentru că petrec tot mai mult timp în România decât în Los Angeles în ultima perioadă… a cam venit timpul să îmi iau și eu un loc al meu, ceva mai retras. Azi fiind ziua mutării, am zis să împărtășesc din entuziasmul ăsta și bucuria mea cu voi. Vă fac un mini house tour (n.r. – tur al casei) pe repede înainte, că e ceva de mers pe aici. Mai e de muncă pe aici, deci nu criticați prea tare.

Cel mai important este că am liniște, în sfârșit. Sunt sus, în aer, ca să nu mă mai deranjeze nimeni. Am parcul la două minute. Bine, m-aș fi mutat în parc dacă îmi dădeau autorizație de la primărie. Fix în parc mi-aș fi construit o căsuță din lemn.

Am acolo o baie, aici un birou la care mai e de amenajat. Asta este o cameră pe care nu știu de câte ori o să o folosesc, cameră de cinema. Aici am un dressing pentru care nu am suficiente haine. La dormitorul matrimonial mai trebuie lucrat, dar este un început”, a spus Sebastian Dobrincu.