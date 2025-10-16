Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver

Ultima oră
16 oct. 2025 | 18:00
de Ionuț Vieru

Rețeta virală a lui Jamie Oliver: pâine de casă gata în doar 30 de minute, fără drojdie!

Puțini mirosuri pot rivaliza cu cel al pâinii calde scoase din cuptor, iar în ultima perioadă, tot mai mulți pasionați de gătit caută rețete simple și rapide pentru a obține acasă gustul autentic de brutărie. Celebrul bucătar Jamie Oliver a stârnit un val de entuziasm pe internet după ce a împărtășit o rețetă care promite o pâine de casă gata în doar 30 de minute, fără drojdie și fără a fi nevoie de timp de dospire.

O rețetă care a devenit virală

Într-o perioadă în care mulți oameni se tem să se aventureze în prepararea pâinii de la zero, Jamie Oliver a reușit să transforme o rețetă aparent complicată într-una accesibilă oricui. El descrie preparatul drept „cea mai bună pâine pe care a mâncat-o cineva vreodată”, iar succesul online confirmă acest lucru.

Rețeta a fost inclusă în cartea sa Easy Air Fryer și are la bază o combinație de ingrediente simple, dar pline de savoare — făină integrală, brânză, ovăz și rozmarin. Bucătarul britanic subliniază că rezultatul final este o pâine cu o aromă intensă, crocantă la exterior și moale la interior, perfectă pentru orice moment al zilei.

„Scade concentrația de oxigen dacă stai cu soba pornită. Căldura nu este bună. Temperatura de confort nu trebuie să fie în niciun caz ridicată”, spunea Jamie Oliver, referindu-se la importanța mediului de gătit în obținerea unei pâini perfecte.

Pâine fără drojdie, gata în doar o oră

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei rețete este rapiditatea. Jamie Oliver garantează că prepararea completă nu durează mai mult de o oră — 16 minute pentru pregătirea ingredientelor și 30 de minute pentru coacere. În plus, pentru că nu conține drojdie, nu necesită timp de dospire.

Tot ce trebuie este o friteuză cu aer cald, un aparat tot mai popular în bucătăriile moderne. În doar câteva etape simple, oricine poate obține o pâine gustoasă, cu o crustă aurie și aromă de brânză topită și rozmarin.

Ingredientele de bază pentru rețeta lui Jamie Oliver

Pentru această pâine cu sodă, brânză și ierburi, Jamie Oliver recomandă următoarele ingrediente:

  • 250 g făină integrală simplă
  • 200 g făină albă (plus extra pentru pudrat)
  • 50 g fulgi de ovăz (plus extra pentru presărat)
  • o linguriță cu vârf de bicarbonat de sodiu
  • patru crenguțe de rozmarin
  • un ou mare de la o găină crescută în libertate
  • 300 g lapte bătut sau iaurt natural
  • 100 g brânză Red Leicester sau Cheddar
  • ulei de măsline

Rețeta este gândită pentru a fi cât mai naturală, fără aditivi sau conservanți, păstrând totodată un echilibru perfect între aromă și textură.

Pașii simpli pentru o pâine perfectă

Jamie Oliver explică faptul că succesul acestei rețete stă în simplitate. Ingredientele se amestecă într-un bol mare, pornind de la cele uscate: făina, ovăzul, bicarbonatul și sarea. Se adaugă rozmarinul tocat mărunt, iar apoi oul și laptele bătut.

Aluatul se frământă ușor, iar bucățile de brânză se încorporează manual, oferind consistență și gust intens. Forma finală este un disc de aproximativ trei centimetri, presărat cu ovăz și sare de mare.

Pâinea se gătește 20 de minute la 180°C în friteuza cu aer, apoi se adaugă puțin rozmarin amestecat cu ulei de măsline deasupra și se mai lasă încă 10 minute la aceeași temperatură. Rezultatul? O crustă crocantă, un miros îmbietor și un interior moale, perfect pentru a fi savurat simplu sau alături de un bol de supă caldă.

După coacere, pâinea se lasă la răcit pe un grătar, însă Jamie Oliver recomandă să fie servită caldă, imediat după preparare. Poate fi păstrată și câteva zile, dacă este acoperită cu un prosop curat de bucătărie.

