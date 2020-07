Ozana Barabancea, cu ochii în lacrimi. Ce a recunoscut vedeta Antena 1 cu durere în suflet

Ozana Barabancea s-a născut pe data de 4 octombrie 1969, la București. Ea este profesoară de canto și solistă română de jazz, dar și o cunoscută personalitate TV. Face parte din juriului show-urilor de televiziune Splash! Vedete la Apă ⁠ și Te cunosc de undeva!, care sunt difuzate pe Antena 1.

Ca artist abordează genuri diverse, având însă un punct comun: muzica. Deși inițial a fost cântăreață de operă, este cunoscută și pentru show-urile de jazz susținute. Aceasta își amintește cu mare drag de mama ei, care a murit mult prea devreme.

„Cu prețul vieții! Când aveam 12 ani mama mea a căzut la pat! Eram în clasa a șasea A, la școală generală 19, și la Școala de Artă nr. 4 lângă casă. Studiam pianul. Mama m-a trimis la ore de pian și prima mea profesoară, doamna Hamza, m-a părăsit, plecând în străinătate. Am suferit enorm. Am plâns pentru că-mi era dor de ea. Am trecut pe la mulți profesori, unii mai dedicați decât alții, profesori care m-au învățat multe. Dar la vârsta de 12 ani, odată cu schimbările fiziologice din viața unui copil am început să mă las pe tânjeală! Studiam din Paște în Crăciun. Mama mă implora, zăcând în pat, să îi cânt. Eu nu voiam, rebelă refuzam, deși îmi plăcea cum cânt!” a declarat Ozana pentru click.ro.