Ozana Barabancea a ajuns de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă, după antrenament FOTO

Ozana Barabancea este de nerecunscut. Artista a slăbit atât de mult încât trebuie să privești de două ori o imagine ca să-ți dai seama că este ea. Aceasta a publicat o imagine cu ea de la sala de sport, iar efectul este wow.

Ozana Barabancea a ajuns de nerecunoscut

Ozana Barabancea este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi. Și-a îndeplinit visul, acela de a slăbi. Fanii au apreciat cu sute dde like-uri imaginea în care a apărut artista.

Ozana Barabancea își trăiește viața la maximum, cu multă pasiune și fără jumătăți de măsură. S-a întâmplat și când a vrut să slăbească. A dat jos peste 60 de kilograme.

„Mi-a fost foarte greu să mă mişc, fiind foarte grasă, oboseam foarte repede. Nu a fost o decizie simplă, dar sunt cu totul şi cu totul alt om şi tot ceea ce fac eu acum este în funcţie de această operaţie. Sunt conştientă că nu pot să greşesc pentru că poate fi fatal”, a declarat vedeta, într-o intervenție la Xtra Night Show.

A apelat și la alte intervenții estetice

Cu toate că a ținut de-a lungul timpului mai multe cure de slăbire, niciuna dintre ele nu a avut rezultatul dorit, astfel că în anul 2017, artista a suferit o intervenție de micșorare a stomacului. Iar rezultatele au apărut în timp relativ scurt. Acum, la trei ani de la intervenție, Ozana Barabancea arată total diferit, se simte diferit, iar zâmbetul larg din pozele sale demonstrează că artista e fericită, cu adevărat.

După intervenția de slăbit, artista a mai apelat la o serie de alte intervenții, pentru a îndepărta surplusul de piele.

”Eu acum mi-am făcut micșorare de bust și ridicare. Am făcut, de fapt, trei operaţii într-una. Operaţia a durat cinci ore, am găsit o sculptoriţă în piele. Mi-au scos de pe burtă vreo 5 kilograme de grăsime pe care au aruncat-o, iar această procedură este foarte dureroasă. Am o tăietura de jur împrejur, se cheamă lifting circular. Mi-a luat grăsimea de pe şolduri şi mi-a pus-o ca pe o paturică si am ajuns să am şi fese, eu care nu am avut în viata mea fese, apoi am ţinut neapărat să-mi facă la ochi blefaroplastia pentru că vedeam la prim plan cum ochiul drept are o pleoapă care cade oarecum peste gene”, a povestit Ozana Barabancea pentru Antena Stars legat de operațiile estetice la care a apelat.