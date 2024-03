Ovidiu Lipan Țăndărică, îngrijorat pentru viața nașului său, Nicu Covaci, operat pe creier: ”Avea probleme de mult timp”. Ce plănuiau împreună? EXCLUSIV

Celebrul toboșar Ovidiu Lipan Țăndărică are mari emoții pentru nașul lui, Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, care, ieri, 22 martie 2024, a suferit o intervenție chirurgicală pe creier, într-o clinică din Timișoara. Ovidiu Lipan susține, însă, în exclusivitate pentru Playtech Știri, că Nicu Covaci avea aceste probleme de sănătate, de ceva vreme, însă a tot ignorat simptomele.

Ovidiu Lipan Țăndărică are mari emoții pentru bunul lui prieten, Nicu Covaci, artistul de care îl leagă o prietenie de suflet, încă de la debutul trupei Phoenix:

”Se pare că aseară a fost detubat, dar încă nu se poate vorbi cu el. Are acolo, alături, la clinica din Timișoara, doi prieteni, care l-au dus și la RMN, așteptăm cu toții vești. Mă leagă o prietenie mare cu Nicu, el este și nașul de botez al copilului meu, dar și nașul meu de cununie, când m-am căsătorit în Germania. Urmează pentru Nicu, după operația pe creier, vreo 3-4 zile critice. Sper să reușească să treacă peste acest necaz, voiam să organizez cu el un concert, însă, trebuie să mai așteptăm, operația pe creier nu e ușoară. Îi doresc să fie sănătos, să fie iar cum era, căci a slăbit foarte mult. Stau și cu mari emoții, că nici nu pot vorbi cu el. E o situație grea”, ne-a declarat Ovidiu Lipan Țăndărică, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Ovidiu Lipan Țăndărică ne-a mai dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, că problemele de sănătate ale lui Nicu Covaci sunt cu mult mai vechi, dar că nu le-a dat mare importanță, decât în ultima lună, după ce simptomele au devenit tot mai grave:

”El are de mult timp probleme, avea ceva acolo, care s-a dezvoltat, de aceea și stările lui de nervozitate. Sper să nu se întâmple ceva prin spital, cu el, la câte se tot întâmplă, și să se întoarcă acasă sănătos!”.

De alfel, în urmă cu câteva săptămâni, Nicu Covaci chiar făcuse o declarație publică, privind acest necaz, mărturisind că se concentrează tot mai greu, că obosește, că îi amorțește fața și că uneori vede dublu:

”Nu știu ce am, presupun că s-a întâmplat ceva la creier”.

După RMN, medicii l-au diagnosticat cu tumoră pe creier, proces expansiv intracranian, fiind operat de urgență, la Timișoara, ieri, 22 martie 2024. Intervenția chirurgicală a durat 6 ore. Tumora extirpată a fost dusă la biopsie, pentru stabilirea tratamentului, pe viitor.

Dar, și alți doi mari cântăreți români au fost operați, anul acesta, de tumoră, de hematom pe creier. Este vorba despre Nelu Vlad, solistul trupei Azur, și de Florin Vasilică, ambii fiind diagnosticați cu probleme de sănătate similiare. Florin Vasilică a și postat, de altfel, azi, un mesaj de încurajare, pe Facebook, pentru Nicu Covaci, colegul său de scenă, aflat în suferință, dar și fotografia lor, din vremurile bune:

Cântărețul Florin Vasilică susține că se simte bine, după operația suferită în urmă cu două săptămâni:

”Nu am realizat că sunt atât de iubit de public. M-ați emoționat până la lacrimi. Mesajele și rugăciunile voastre au făcut ca eu deja să mă simt foarte bine, de parcă nimic nu s-a întâmplat. Cred că am greșit când am decis să mă retrag temporar din viața publică. Față de voi nu e corect. Din acest motiv, promit să revin într-un timp extrem de scurt”, spune Florin Vasilică.