Ovidiu Hațegan, în mijlocul scandalului la Euro 2020. Ce a decis UEFA în privința penalty-ului acordat Angliei

Ovidiu Hațegan a fost arbitrul de rezervă la semifinala Euro 2020, Anglia – Danemarca. Arbitrul român a condus 2 partide la centru și a fost cel de-al 4-lea cavaler al fluierului la alte 4 întâlniri. Dar meciul de miercuri seară de pe Wembley a fost umbrit de decizia controversată a centralului Danny Makkelie de a acorda penalty la o cădere în careu a lui Raheem Sterling. Din acea fază a ieșit golul prin care Anglia a câștigat cu 2-1.

Ovidiu Hațegan s-a remarcat la Euro 2020 prin faptul că a acordat primele cartonașe roșii ale turneului final. El a condus la centru 2 partide din grupe și a fost arbitru de rezervă la alte 4. Inclusiv la partida din semifinale, de miercuri seară, Anglia – Danemarca. În prelungirile meciului, la scorul de 1-1, centralul Danny Makkelie a acordat un penalty la o cădere în careu a lui Raheem Sterling, în minutul 102. A fost momentul decisiv care a hotărât învingătoarea. Chiar dacă a ratat lovitura de la 11 metri, Harry Kane a înscris după respingerea lui Kasper Schmeichel. În plus, în timpul derulării fazei cu Sterling în prim-plan, pe teren erau două mingi, lucru ce ar fi impus oprirea jocului.

Antrenorul nordicilor, Kasper Hjulmand, s-a arătat foarte supărat de decizia centralului olandez. El a declarat că l-a avertizat pe arbitrul de rezervă, adică pe Ovidiu Hațegan, despre existența celei de-a doua mingi în teren, dar că acesta nu a comunicat nimic centralului.

Există o mulțime de lucruri care ne-au împiedicat să ajungem în finală. Am revăzut faza penalty-ului și nu cred că trebuia indicată lovitură de pedeapsă. Au existat, de asemenea, două mingi pe teren pentru o lungă perioadă de timp și nu s-a întrerupt meciul. Chiar și așa, am făcut tot ce am putut”, a spus Hjulmand după meci, citat de The Independent .

O bună parte din opinia publică a condamnat maniera în care Sterling a obținut penalty-ul, dar și decizia centralului. Conform jurnalistului italian Tancredi Palmeri, UEFA a deschis o investigație legată de un alt amănunt de la faza incriminată de danezi. Portarului danez Kasper Schmeichel i-a fost pus un laser pe față exact când se pregătea de lovitura de pedeapsă. Cu toate astea, el a reușit să respingă primul șut al lui Harry Kane. Balonul a revenit, însă, tot la atacantul englez care n-a mai ratat.

De asemenea, UEFA mai investighează și comportamentul suporterilor englezi în timpul partidei. Aceștia au huiduit imnul național al nordicilor, iar la final au aprins focuri de artificii pe stadion pentru a sărbători victoria favoriților. Însă, UEFA n-a comentat în niciun fel faza penalty-ului controversat.

Seriously?!? Second ball in play, dive to get PK, and laser pointer to his face. England really needs everything to win. #Cheaters #DENENG #euro2020 #herrelandsholdet #endelafnogetstoerre #ENGvDEN #den pic.twitter.com/MV20unOmb2

