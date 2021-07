Danemarca, acuzații grave la adresa Angliei în cadrul Euro 2020. De la ce a pornit totul

După semifinala Euro 2020, Danemarca face acuzații grave la adresa Angliei. Partida desfășurată miercuri seară, pe Wembley, s-a încheiat cu victoria englezilor cu 2-1. Golul decisiv a fost marcat de Harry Kane, în minutul 104 al prelungirilor, după ce ințial tot el ratase un penalty ce a iscat uriașe controverse. În finală, naționala „Three Lions” va înfrunta Italia, care a învins Spania, după loviturile de departajare.

După semifinala Euro 2020, Danemarca aduce acuzații la adresa Angliei. Partida s-a jucat pe Wembley, la Londra, în fața a 65.000 de spectatori, numărul maxim permis de autorități. Întâlnirea, deși încrâncenată, a fost „la ani-lumină” de spectacolul tehnico-tactic din cealaltă semifinală, Italia – Spania. Dar, purtați „pe umeri” de scandările fanilor din tribune, naționala Albionului a reușit să-și vadă o parte a visului împlinită. Anglia a ajuns pentru prima oară, de la CM din 1966, în finala unei competiții majore. Mai rămâne să și cucerească trofeul pentru ca visul să fie concretizat pe deplin, după 55 de ani.

Danezii au deschis scorul în minutul 30, prin Damsgaard, care a executat impecabil o lovitură liberă. Elevii lui Gareth Southgate au revenit rapid pe tabelă, fiind ajutați de autogolul lui Simon Kjaer, căpitanul nordicilor. După un joc fizic, dar destul de încâlcit, cele două echipe au ajuns în prelungiri. Acolo s-a petrecut cel mai controversat moment al partidei. În minutul 103, Sterling a pătruns în careu și după un contact cu Maehle a căzut ca secerat. Arbitrul olandez Danny Makkelie a dictat penalty pentru Anglia. Arbitrii din camera VAR au menținut decizia acestuia, fără ca Makkelie să mai consulte el însuși reluările fazei pe monitorul de la marginea terenului. Harry Kane a marcat, după ce, în primă fază, Kasper Schmeichel a respins lovitura de pedeapsă executată tot de căpitanul Angliei.

Faza cu pricina a declanșat un adevărat scandal, danezii acuzând chiar o viciere de rezultat. Presa daneză, dar și experți, comentatori, foști arbitri etc, au fost de părere că penalty-ul nu trebuia acordat. Și internauții au fost revoltați de decizia arbitrului olandez și de „ajutorul” primit de Anglia, care a jucat, practic, pe teren propriu. Ei au criticat „plonjonul” lui Sterling în careu, jucătorul lui Manchester City fiind renumit pentru asemenea procedee. „Ar trebui să își facă bagajul pentru Jocurile Olimpice. Echipa britanică de sărituri oricum este slabă”, „O simulare grosolană. Dar ce mai mai miră la Sterling?”, „Ce făceau cei din camera VAR? Oare care e jocul lor favorit?”, au fost doar câteva din comentariile fanilor în spațiul online.

Chiar antrenorul Danemarcei, Kasper Hjulmand, nu s-a putut abține să nu acuze acordarea fără temei a penalty-ului ce a decis soarta meciului.

Există o mulțime de lucruri care ne-au împiedicat să ajungem în finală. Am revăzut faza penalty-ului și nu cred că trebuia indicată lovitură de pedeapsă. Au existat, de asemenea, două mingi pe teren pentru o lungă perioadă de timp și nu s-a întrerupt meciul. Chiar și așa, am făcut tot ce am putut”, a spus Hjulmand după meci.

Opinia lui a fost susținută inclusiv de fostul tehnician de la Arsenal, Arsene Wenger.

În plus, danezii au mai acuzat două neregularități legate tot de faza loviturii de pedeapsă. Acțiunea lui Sterling s-a derulat în timp ce erau două mingi pe teren, chiar în apropierea zonei cu pricina. Conform regulamentului, arbitrul trebuia să oprească partida și să repună balonul în joc prin minge de arbitru. De asemenea, portarul Schmeichel a fost „atacat” cu lasere de fanii englezi, ce doreau să-l orbească înainte de executarea loviturii de pedeapsă.

The best dive of all time, VAR didn’t stand a chance #ENG #DEN pic.twitter.com/vPSkZMvXsL

— Trinity👑 (@ITrinny) July 7, 2021