Ultima oră
Maria Constantin, dezamăgită de experiența de la “Vocea României”. Ce a auzit din partea Loredanei Groza, fără să știe că este deschis microfonul
12 sept. 2025 | 10:06
de Violeta Badea

Ou ochi prăjit perfect. Un ingredient simplu îl face mai gustos ca niciodată

Sfaturi Culinare
Ou ochi prăjit perfect. Un ingredient simplu îl face mai gustos ca niciodată
Ou ochi prajit impecabil. Sursa foto: Profimedia

Ouăle prăjite sunt unele dintre cele mai versatile preparate, potrivite la micul dejun, prânz sau cină. Chiar și un ingredient mic poate transforma complet aroma unui ou prăjit. Pasta de tomate este soluția simplă care aduce un gust intens și surprinzător chiar și în cantități mici.

Ouă prăjite cu pastă de tomate

În mod tradițional, ouăle prăjite sunt asezonate doar cu sare, piper sau pudră de chili. Însă adăugarea unei lingurițe de pastă de tomate pe fiecare ou poate schimba complet experiența gustativă.

Prepararea este simplă: se încălzește puțin ulei într-o tigaie, se prăjește pasta de roșii până când se închide la culoare și începe să degaje un miros aromat, apoi se sparg ouăle direct peste ea.

Albușul și gălbenușul se vor combina cu aroma roșiilor, creând o crustă crocantă și intensă. Condimentele suplimentare, cum ar fi busuiocul, pătrunjelul, boiaua sau chili, sporesc savoarea și aduc un plus de prospețime preparatului.

Vezi și:
Ce să pui în orez pentru un gust de excepţie. Nu va mai fi fad, ci aromat şi gustos

Combinația clasică de ouă și roșii: Shakshuka

Cei care iubesc ouăle și roșiile pot explora și varianta shakshuka, un preparat nord-african în care ouăle sunt gătite într-un sos picant de roșii. Preparatul se realizează prin călirea cepei și usturoiului în ulei de măsline, adăugarea ardeilor grași și a roșiilor tăiate cubulețe, condimentarea cu sare, piper, boia și chimen, și apoi spargerea ouălor în sosul fierbinte.

Odată acoperite, albușurile se întăresc treptat, iar preparatul se servește cu ierburi proaspete precum coriandru sau pătrunjel. Această metodă aduce un plus de savoare și textură, fiind un mic dejun sau o cină rapidă și nutritivă.

Beneficiile pastei de tomate

Pasta de tomate este realizată din roșii coapte, concentrate și gătite până la consistența pastoasă. Chiar și în cantități mici, aceasta adaugă o aromă intensă preparatelor.

Este bogată în licopen, un antioxidant puternic, vitamina C, vitamina A, potasiu și fibre, fiind în același timp săracă în calorii și fără grăsimi. Prin concentrarea roșiilor, pasta oferă o modalitate convenabilă de a include legume în alimentație și are efecte benefice asupra sănătății inimii și a sistemului antiinflamator.

Astfel, un ou prăjit simplu poate deveni nu doar mai gustos, ci și mai nutritiv, datorită acestui ingredient aparent minor, dar surprinzător de puternic în aromă.

OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Este BOMBA momentului în politica românească!
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Adevarul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscopul iubirii 15-21 septembrie. 5 zodii cunosc dragostea adevărată
Horoscopul iubirii 15-21 septembrie. 5 zodii cunosc dragostea adevărată
Horoscop
acum 2 ore
Ce naționalitate are soțul Andei Adam și ce afaceri are în străinătate. A mai fost căsătorit și are o fiică
Ce naționalitate are soțul Andei Adam și ce afaceri are în străinătate. A mai fost căsătorit și are o fiică
Monden
acum 14 ore
Andreea Frățilă, vedeta Antena Stars, declarații inedite despre viața personală și dragoste: „Mult timp am tânjit după ea”. EXCLUSIV
Andreea Frățilă, vedeta Antena Stars, declarații inedite despre viața personală și dragoste: „Mult timp am tânjit după ea”. EXCLUSIV
Monden
acum 19 ore
Catinca Roman și Calina au fost eliminate de la Asia Express după prima etapă. Ce spunea creatoarea de modă despre competiție înainte de difuzare: „Mi-a plăcut enorm și am de gând să mă reîntorc”. EXCLUSIV
Catinca Roman și Calina au fost eliminate de la Asia Express după prima etapă. Ce spunea creatoarea de modă despre competiție înainte de difuzare: „Mi-a plăcut enorm și am de gând să mă reîntorc”. EXCLUSIV
Monden
acum 19 ore
Parteneri
Cât îi costă pe părinți meditațiile, în 2025? Prețuri la matematică, română și engleză
Click.ro
Apa de la robinet, la prețuri fără precedent!
Mediaflux
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”
Digi24
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Unica.ro